Interactive Brokers adiciona suporte a vários monitores e muito mais à plataforma de negociação IBKR Desktop

A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), corretora eletrônica automatizada global, anunciou atualizaçõesàIBKR Desktop, plataforma de negociação da próxima geração para investidores que demandam simplicidade, mas valorizam a tecnologia avançada da Interactive Brokers. Sem taxas de plataforma e com uma interface fácil de usar repleta de recursos avançados, os clientes podem acessar facilmente negociações simples em várias classes de ativos e tipos de pedidos complexos. A plataforma foi criada para ser intuitiva e fácil de navegar, tornando-a adequada para negociantes experientes e investidores novatos.

"A IBKR Desktop é uma plataforma poderosa e intuitiva criada para negociantes e investidores de todos os níveis de experiência. Esteja você apenas começando ou gerenciando estratégias avançadas de negociação, a IBKR Desktop fornece as ferramentas, pesquisas e personalizações necessárias para negociar com confiança", afirmou Steve Sanders, vice-presidente executivo de marketing e desenvolvimento de produtos da Interactive Brokers. "Essas melhorias refletem nosso compromisso contínuo com fornecer uma experiência de negociação de classe mundial em uma plataforma avançada e fácil de usar".

Com a IBKR Desktop, os clientes podem negociar produtos de mais de 160 bolsas globais de uma única plataforma unificada, incluindo ações, opções, futuros, moedas, títulos e fundos, e acessar ferramentas populares e exclusivas que priorizam a personalização e flexibilidade. A IBKR Desktop oferece execução superior de pedidos, preço competitivo e um amplo conjunto de produtos de investimentos globais criados para otimizar a negociação e aprimorar as estratégias de investimentos.

A potência se reúne com a simplicidade na plataforma IBKR Desktop, permitindo que os clientes se sintam tranquilos e no controle da sua experiência de negociação. Entre as atualizações recentes estão:

Suporte a vários monitores: visualize vários monitores da IBKR Desktop desvinculando as telas de layout. Associe painéis entre as telas da IBKR Desktop para visualizar produtos selecionados em várias telas.

visualize vários monitores da IBKR Desktop desvinculando as telas de layout. Associe painéis entre as telas da IBKR Desktop para visualizar produtos selecionados em várias telas. ForecastTrader: use contratos de previsão para previsões de negociações em eventos políticos, econômicos e climáticos. A disponibilidade dos contratos de previsão pode variar dependendo da região.

use contratos de previsão para previsões de negociações em eventos políticos, econômicos e climáticos. A disponibilidade dos contratos de previsão pode variar dependendo da região. Suporte noturno às negociações: negocie mais de 10.000 ações americanas, ETFs e futuros e ações segundo o índice de ações dos EUA noite e dia na IBKR Desktop para reagir imediatamente às notícias que movem o mercado. Esse serviço já estava disponível em outras plataformas de negociação.

negocie mais de 10.000 ações americanas, ETFs e futuros e ações segundo o índice de ações dos EUA noite e dia na IBKR Desktop para reagir imediatamente às notícias que movem o mercado. Esse serviço já estava disponível em outras plataformas de negociação. Rastreadores: use o MultiSort para encontrar ações que se alinhem com as estratégias de negociação em um universo de mais de 70.000 ações globais, e rastreadores padrão para rastrear rapidamente os mercados a fim de retornar os títulos principais com base em critérios como região, produto, setor e fator.

use o MultiSort para encontrar ações que se alinhem com as estratégias de negociação em um universo de mais de 70.000 ações globais, e rastreadores padrão para rastrear rapidamente os mercados a fim de retornar os títulos principais com base em critérios como região, produto, setor e fator. Alertas e notificações: habilite sons para receber alertas de preço e notificações de negociações.

Para mais informações, acesse:

EUA e países atendidos pela IB LLC: IBKR Desktop - EUA e LLC

Canadá: IBKR Desktop - Canadá

Reino Unido: IBKR Desktop - Reino Unido

Europa: IBKR Desktop - Europa

Hong Kong: IBKR Desktop - HK

Singapura: IBKR Desktop - Singapura

Austrália: IBKR Desktop - Austrália

Índia: IBKR Desktop - Índia

Japão: IBKR Desktop - Japão

Sobre o Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas do Interactive Brokers Group proporcionam execução automatizada de negociações e custódia de títulos, commodities, câmbio e contratos de previsão 24 horas por dia em mais de 160 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes ao redor do mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas visando tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma sofisticada e exclusiva para administrar seus portfólios de investimentos. Nós nos esforçamos em oferecer aos nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, administração de riscos e portfólios, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, que os posiciona para que obtenham retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem conquistado reconhecimento de modo consistente como uma das principais corretoras, acumulando diversos prêmios e elogios de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

