IGR Guimarães Rosa investe em tecnologia para turismo

A Instância de Governança Regional (IGR) de Guimarães Rosa, em Minas Gerais, agora conta com a tecnologia da Destinos Inteligentes, govtech especializada em gestão turística. Com a implantação da plataforma, a região passa a ter um Observatório de Turismo, permitindo um mapeamento detalhado de toda a oferta turística, tanto da IGR como de cada município integrante.



Atualmente, a IGR Guimarães Rosa é composta por 12 municípios: Araçaí, Buritizeiro, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Ibiaí, Inimutaba, Morro da Garça, Pirapora, Ponto Chique, Presidente Juscelino e Santo Hipólito. Cada uma dessas cidades possui atrativos únicos que enriquecem a experiência turística da região:



• Araçaí – Destaque para a Gruta de Maquiné, um dos mais importantes sítios arqueológicos e espeleológicos do Brasil.

• Buritizeiro – O Rio São Francisco, que margeia a cidade, proporciona belíssimos cenários naturais e opções de passeios de barco.

• Corinto – Conhecida pelo Carnaval de Corinto, um dos mais tradicionais de Minas Gerais.

• Curvelo – Sede da Festa de São Geraldo, evento religioso que atrai milhares de fiéis.

• Felixlândia – Abriga o Parque Estadual da Serra do Cabral, com trilhas e formações rochosas impressionantes.

• Ibiaí – Suas praias fluviais ao longo do Rio São Francisco são um refúgio para quem busca descanso e contato com a natureza.

• Inimutaba – A cidade é reconhecida pela produção artesanal de queijo minas artesanal, patrimônio gastronômico mineiro.

• Morro da Garça – O município inspira amantes da literatura, sendo um dos cenários do Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa.

• Pirapora – Famosa pelos passeios no Vapor Benjamim Guimarães, uma das últimas embarcações a vapor em funcionamento no Brasil.

• Ponto Chique – Conhecido pela riqueza de sua fauna e flora, atraindo pesquisadores e turistas em busca de ecoturismo.

• Presidente Juscelino – Cidade que se destaca pelo cultivo de frutas típicas do cerrado, utilizadas em doces e licores artesanais.

• Santo Hipólito – O Casarão do Séc. XIX, um dos patrimônios históricos da cidade, preserva a arquitetura colonial da região.



A nova solução tecnológica reúne dados estratégicos sobre esses atrativos, além de hospedagem, alimentação, guias, agências de turismo, artesanato e eventos. Turistas e moradores poderão acessar essas informações de forma prática por meio de um site e um aplicativo, ambos gratuitos, facilitando o planejamento de viagens e o aproveitamento das experiências oferecidas na região.



Além disso, a gestão da IGR terá acesso a dados em tempo real sobre o fluxo de turistas, disponibilidade de leitos, geração de empregos e outros indicadores essenciais para o desenvolvimento sustentável do turismo. Com essas informações, será possível antecipar tendências, direcionar investimentos e fortalecer a promoção da região.



Segundo Edimar Martins, CEO da Destinos Inteligentes, a tecnologia abre novas oportunidades para as IGRs:“Com uma plataforma de gestão turística integrada, as instâncias de governança regional conseguem monitorar e impulsionar o turismo de forma mais eficiente. O Observatório do Turismo atualizado permite que gestores tomem decisões estratégicas, promovam os destinos de maneira assertiva e atraiam mais visitantes para toda a região.”

Marco André Malaquias, gestor da IGR Guimarães Rosa, também ressalta a importância dessa modernização:



"A tecnologia veio para ficar e tem assumido um papel importante tanto no mundo corporativo quanto no cotidiano. No turismo, que ainda é pouco explorado como economia, ela chega para solucionar desafios e impulsionar o desenvolvimento social. Com a implantação do sistema e do aplicativo da Destinos Inteligentes, nossos municípios darão um salto de qualidade na oferta de serviços turísticos. Quando o turista tem informações à mão, ele consome mais, volta e recomenda o destino. Essa ferramenta nos coloca em outro patamar na gestão do turismo regional."



Com essa inovação, a IGR de Guimarães Rosa se posiciona à frente na modernização da gestão turística, garantindo mais visibilidade e crescimento para os destinos que a compõem. Mais informações no website e app da IGR de Guimarães Rosa: https://www.destinosinteligentes.tur.br/qrcode/mg/igrguimaraesrosa/index.html

