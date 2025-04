Participação na Intermodal 2025 reforça conexões da PLEX com mercado brasileiro

A equipe da PLEX Logistics participa da edição 2025 da Intermodal South America, que ocorre entre os dias 22 e 24 de abril, no Distrito Anhembi, em São Paulo. A presença da empresa no evento tem como foco a ampliação de conexões com embarcadores, operadores logísticos e parceiros comerciais do Brasil.

A Intermodal é reconhecida como o principal ponto de encontro para os setores de logística, intralogística, transporte de cargas e comércio exterior na América do Sul. Segundo dados da organização, a feira deve reunir mais de 500 marcas expositoras e profissionais de mais de 90 países. A participação da PLEX Logistics se insere neste cenário como uma estratégia para estreitar laços com o mercado sul-americano.

Com sede em Miami, a empresa oferece soluções personalizadas em transporte aéreo, marítimo e terrestre, além de serviços de armazenagem, distribuição, consultoria e desembaraço aduaneiro. O objetivo é atender às demandas de empresas que operam no comércio internacional, com foco na eficiência das rotas e no gerenciamento de custos logísticos.

Luciano Zucki, diretor da PLEX Logistics, afirma que a presença da empresa na Intermodal 2025 permitirá o fortalecimento de parcerias com agentes locais. “O evento nos ajuda a acompanhar as demandas do setor e compreender melhor as expectativas dos embarcadores brasileiros em relação à logística internacional”, explica.

A PLEX Logistics aproveita o encontro para identificar oportunidades de integração de serviços entre os mercados da América do Norte e América do Sul. A empresa também busca alinhar suas operações com os desafios regulatórios e estruturais enfrentados por exportadores e importadores brasileiros.

A aproximação com o setor logístico nacional deve contribuir para a expansão das operações da PLEX Logistics no Brasil e fortalecer a cooperação entre os mercados, com soluções que favorecem prazos, custos e desempenho operacional.

Website: https://plexlog.com/about-plex/