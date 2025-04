Unia destaca soluções em logística aduaneira para o setor de saúde na Intermodal

A Unia, especializada em assessoria aduaneira e logística integrada, participará da Intermodal 2025, apresentando suas soluções voltadas ao setor de saúde no estande G100. Com expertise no manejo de produtos controlados, cadeia fria e demandas específicas do mercado farmacêutico e médico-hospitalar, a empresa busca otimizar processos logísticos para seus clientes.

A logística de produtos de saúde exige rigoroso controle de temperatura e conformidade com regulamentações internacionais. Falhas nesses processos podem resultar em perda de vacinas e medicamentos. Segundo estudo publicado na Revista de Saúde Pública, o uso de frascos de doses múltiplas em vacinas pode aumentar o perda devido ao prazo de validade após a abertura, além de implicar em maiores custos logísticos na cadeia de frio.

Marli Oliveira, CEO da Unia, destaca a importância de soluções especializadas: "A logística no setor de saúde é complexa e requer atenção aos detalhes. Nossa missão é garantir que produtos sensíveis cheguem ao destino final com segurança e eficácia, minimizando riscos e perdas."

A Unia oferece serviços como desembaraço aduaneiro, transporte especializado e gestão de cadeia fria, assegurando a integridade dos produtos durante todo o trajeto. A empresa também investe em tecnologia para monitoramento em tempo real, proporcionando transparência e confiabilidade aos clientes.

A participação na Intermodal 2025 reforça o compromisso da Unia em oferecer soluções logísticas eficientes e seguras para o setor de saúde. Os visitantes poderão conhecer mais sobre os serviços da empresa no estande G100 e discutir parcerias estratégicas para aprimorar suas operações logísticas.

