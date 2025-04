Toshiba nomeia Jim Hawkins como diretor de operações

A Toshiba America Business Solutions está promovendo o seu vice-presidente de operações de vendas e da Toshiba Business Solutions Latin America, Jim Hawkins, ao cargo de diretor de operações.

O líder talentoso da indústria e executivo da Toshiba há 16 anos é agora responsável pelo posicionamento dos produtos, soluções e serviços da empresa para um maior sucesso, assegurando, ao mesmo tempo, que os objetivos de receita sejam atingidos.

Como vice-presidente de operações de vendas da Toshiba e da TBS América Latina, Hawkins comandou as operações de vendas da empresa, serviços profissionais, gerenciamento de projetos, serviços de impressão gerenciados, desenvolvimento de negócios e treinamento de vendas nos canais de distribuição dos EUA e da América Latina. Ao ingressar na Toshiba como vice-presidente de operações e aquisições em novembro de 2009, Hawkins assumiu logo em seguida o cargo de vice-presidente da TBS, a operação de vendas diretas da empresa, em maio de 2010. Antes de ingressar na Toshiba, Hawkins consolidou e refinou sua perspicácia em vendas, marketing e operações no setor de tecnologia de escritório por mais de 25 anos, principalmente em cargos de alto nível na Danka Office Imaging.

"Jim é simplesmente um membro indispensável da equipe Toshiba", afirmou o presidente e diretor-executivo da Toshiba America Business Solutions, Larry White. "Ele e suas equipes atendem ou ultrapassam de forma consistente nossas expectativas operacionais nacionais e internacionais ano após ano. Como o nosso COO, o impacto de Jim em toda a nossa empresa certamente será ainda mais significativo."

"Estou muito ansioso para colaborar com os nossos colegas de equipe em toda a empresa para garantir que os produtos, serviços e soluções da Toshiba permaneçam alinhados para o sucesso", disse Hawkins. "Também estou aqui para proporcionarànossa empresa todos os recursos e o suporte necessários para que continuem a alcançar os seus objetivos coletivos."

Hawkins é um ENX Magazine Difference Maker, uma das honrarias mais prestigiadas no âmbito da tecnologia de escritório. O novo COO da Toshiba também é um orgulhoso Cavaleiro da Universidade da Flórida Central e possui bacharelado em ciências pela universidade pública de pesquisa de Orlando, na Flórida.

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc.

A Toshiba America Business Solutions é líder em inovação com soluções que capacitam as pessoas a terem um desempenho eficiente e eficaz em seu ambiente de trabalho. Atendendo profissionais nos Estados Unidos, México e América Central e América do Sul, a Toshiba oferece sistemas, serviços e assinaturas seguros e sustentáveis para melhor impressão, gestão e exibição de informações. A Toshiba tem foco contínuo em seus clientes e comunidades, está comprometida com a sustentabilidade e é reconhecida como uma empresa sustentável Wall Street Journal Top 100. Para saber mais, acesse business.toshiba.com. Siga a Toshiba no LinkedIn, X (Twitter) e YouTube.

Contato com a mídia

Toshiba America Business Solutions

Rick Havacko

949-462-6094

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com