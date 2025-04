NIQ revela relatório sobre as tendências do setor de tecnologia de consumo para 2025: vendas globais devem chegar a US$ 1,29 trilhão

A NielsenIQ (NIQ), uma empresa líder em inteligência do consumidor, divulgou hoje seu relatório Consumer Tech Industry Trends 2025 (Tendências do Setor de Tecnologia de Consumo 2025), prevendo que as vendas globais de Tecnologia de Consumo e Bens Duráveis atinjam US$ 1,29 trilhão – impulsionadas por mercados emergentes, ciclos de substituição e inovação premium – no próximo ano.

“Para crescer em 2025 e além, fabricantes e varejistas devem priorizar o valor – uma inovação real que ressoe com os consumidores de hoje, que são motivados por propósito”, afirma Julian Baldwin, presidente global de Tecnologia e Bens Duráveis da NIQ. “A oportunidade está em produtos que melhoram o desempenho, aprimoram as experiências do dia a dia e oferecem um retorno visível sobre o investimento. A premiumização, especialmente por meio da IA, é um fator-chave de crescimento, mas somente se for intuitiva, acessível e claramente benéfica”.

Principais Tendências Tecnológicas de 2025:

Entretenimento doméstico e jogos: experiências imersivas em alta, mas o timing é fundamental.

As atualizações de TVs vão desacelerar até 2026, com a inovação e a substituição de TVs quebradas sendo os principais impulsionadores em 2025. A demanda por TVs de 70 polegadas ou mais aumentou 25% em 2024 – mostrando uma contínua busca por experiências imersivas em casa. Os PCs para jogos estão entrando em ciclos de substituição, com as compras feitas durante os lockdowns de 2025 agora precisando de upgrades. A categoria de Áudio cresceu 3% globalmente, impulsionada pela demanda em mercados emergentes e pela popularidade de faixas de cabeça sem fio e fones de ouvido abertos.

Smartphones: premiunização com propósito.

A maioria dos consumidores (71%) agora mantém seus smartphones por mais de 3 anos, contra 52% em 2020. As vendas de smartphones acima de US$ 600,00 aumentaram 6%, enquanto a demanda por telefones mais baratos caiu 1%. A IA continua sendo um diferencial latente. Apenas 7,8% dos compradores globais citaram a IA como um fator de compra, embora esse número tenha aumentado ano a ano (de 6% no 2T de 2024). As vendas de baterias portáteis cresceram 7%, impulsionadas principalmente pela demanda na Europa.

Tecnologia de saúde: melhor desempenho com potencial premium.

Dispositivos vestíveis apresentaram um crescimento de 4% em 2024 e devem acelerar em 2025. Recursos de saúde preditivos e personalização, alimentados por IA, impulsionarão o crescimento premium nesta categoria.

Tecnologia para o local de trabalho:hora de substituir

Uma nova onda de substituições de PCs/notebooks está em andamento, vinculada às compras durante a pandemia de 2020. Os consumidores estão priorizando memória (55%), sistema operacional (50%) e duração da bateria (49%) ao fazer upgrades. As vendas de notebooks na Black Friday 2024 cresceram 173% em mercados-chave como Brasil, Tchéquia, EU5, Hungria, Holanda e Turquia.

Eventos promocionais: ofertas estão impulsionando compras de tecnologia

Eventos principais são relevantes: 33% das vendas de tecnologia em 2024 ocorreram durante sete promoções importantes, contra 29% em 2021. Espera-se que os consumidores em 2025 planejem ainda mais suas compras em torno das ofertas sazonais.

Perspectiva regional: mercados emergentes liderando o crescimento

China (+5%) e Ásia Emergente (+4%) liderarão o crescimento global, seguidos pelo Oriente Médio e África e América do Norte.

Por que essas tendências são importantes para 2025

O relatório Consumer Tech Industry Trends 2025 da NIQ fornece às empresas um roteiro prospectivo para impulsionar o crescimento da categoria, atingir personas em evolução e gerar receita por meio da inovação baseada em dados.

Baixe o relatório completo para explorar os setores mais promissores e os imperativos estratégicos da tecnologia de consumo.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, proporcionando a compreensão mais completa do comportamento de compra dos consumidores e revelando novos caminhos para o crescimento. A NIQ se uniuàGfK em 2023, reunindo dois líderes do setor com um alcance global inigualável. Nosso alcance global abrange mais de 90 países, cobrindo aproximadamente 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos globais de consumo. Com uma leitura holística do varejo e os insights mais abrangentes sobre o consumidor – fornecidos com análises avançadas com uso de plataformas de última geração –, a NIQ oferece o Full View™.

Para mais informações, acesse www.niq.com

© 2025 Nielsen Consumer LLC. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250402460888/pt/

Assessoria de Mídia: Sweta Patra (sweta.patra@nielseniq.com)