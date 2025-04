Cidades globais livres (Free Global Cities): uma nova visão para transformar a crise migratória em uma oportunidade

ZURIQUE, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À medida que as abordagens convencionais falham, Free Global Cities: The Future Leaders in Migration and Public Governance propõe uma alternativa ousada — cidades autônomas projetadas para promover oportunidade econômica, educação e inovação. Editado pelo Dr. Christian H. Kälin, presidente da organização humanitária suíça sem fins lucrativos Andan Foundation, o livro reúne uma ampla gama de líderes globais ilustres para explorar como as cidades autônomas autossustentáveis podem oferecer às populações deslocadas a oportunidade de construir novas vidas.

Publicado pela Bloomsbury, o livro desafia líderes e cidadãos globais a repensar como o deslocamento de pessoas forçadas a deixar suas casas devido a conflitos, perseguições e mudanças climáticas pode ser transformado em oportunidade, combinando ideias inovadoras com políticas acionáveis e investimentos lucrativos.

"Por meio desses capítulos, exploramos uma solução pragmática para a crise global de refugiados e migração - a criação de entidades subnacionais autônomas onde os indivíduos deslocados podem viver, trabalhar e iniciar negócios, tornando-se contribuintes ativos para a economia local. Ao transformar a migração de um problema em um motor de oportunidades, essas cidades globais livres criam caminhos para os refugiados reconstruírem suas vidas enquanto impulsionam o crescimento econômico e a estabilidade social", diz Kälin.

Uma visão para comunidades autossustentáveis

O livro apresenta contribuições de 35 especialistas internacionais importantes, incluindo Michael Møller, ex-subsecretário-geral das Nações Unidas; Dr. Titus Gebel, fundador e CEO da Tipolis; Professor Dr. Dr. h.c. Paul Robert Vogt, fundador e presidente da EurAsia Heart; Mohamed Nasheed, ex-presidente das Maldivas e secretário-geral do Fórum Vulnerável ao Clima; Dr. Parag Khanna, fundador e CEO da AlphaGeo; Simon Anholt, consultor político independente e autor; e Mikael Ribbenvik Cassar, diretor executivo adjunto da Agência da UE para o Asilo.

Juntos, estes especialistas fornecem um roteiro abrangente para o futuro da governança da migração, ilustrando como Cidades Globais Livres podem impulsionar a prosperidade, a estabilidade e o desenvolvimento.

Kälin explica que "em vez de perceber os refugiados como destinatários de benevolência ou fardos para as comunidades anfitriãs, ele os reconhece como agentes de mudança, capazes de contribuir com suas habilidades, talentos e perspectivas se tiverem a oportunidade em um novo lar. Ao promover ambientes de inclusão e inovação, Cidades Globais Livres buscam aproveitar o potencial inexplorado das pessoas deslocadas, transformando-as de vítimas das circunstâncias em arquitetos de seus próprios futuros."

O colaborador Michael Møller, ex-subsecretário-geral da ONU, diz: "o conceito de Cidades Globais Livres como soluções inovadoras e rápidas para desafios existenciais entrelaçados faz muito sentido porque envolve um repensar fundamental e lógico do próprio conceito de cidades e seu potencial para fornecer um caminho abrangente a seguir."

O Prof. Kishore Mahbubani, membro ilustre do Instituto de Pesquisa Asiática da Universidade Nacional de Singapura e ex-presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aponta em seu comentário que "a menos que a humanidade como um todo se una para cooperar e encontrar soluções criativas e inovadoras, muitas sociedades serão dilaceradas pelo estresse gerado pela migração explosiva. (...) Felizmente, existe uma solução inovadora para a migração global que pode fazer com que os políticos sejam reeleitos depois de realizá-la. Aqui, esta solução inovadora é chamada de Cidades Globais Livres".

Um bom futuro para todos

À medida que os números da migração continuam a crescer, os governos e as organizações internacionais enfrentam uma pressão crescente para desenvolver soluções que não sejam apenas eficazes, mas também politicamente viáveis. O modelo Cidades Globais Livres responde ao aumento previsto na migração. Essas cidades são escaláveis e podem ser implementadas para oferecer às pessoas deslocadas a chance de construir novos futuros para si mesmas, ao mesmo tempo em que proporcionam benefícios duradouros às nações que as acolhem.

Mohamed Nasheed, ex-presidente das Maldivas e atual secretário-geral do Climate Vulnerable Forum, diz em sua contribuição que "ao priorizar políticas inclusivas e estratégias eficazes de gestão de fronteiras, as nações e, de fato, as futuras Cidades Globais Livres podem aumentar sua resiliência contra os desafios globais, promover o desenvolvimento sustentável e mitigar os impactos negativos das migrações forçadas."

Em seu capítulo, o Dr. Parag Khanna, fundador e CEO da AlphaGeo, aponta que as ondas migratórias que se desenrolam hoje não são apenas sobre pessoas em movimento. "Eles fazem parte de uma história muito maior, uma mudança histórica na organização da civilização global. Estamos entrando em uma janela de oportunidade — a última janela de oportunidade — para garantir a máxima sobrevivência de nossa espécie. Para ter sucesso, teremos que fazer mais do que mexer na política de imigração. Em vez disso, precisamos de uma estratégia global para reprogramar a geografia da civilização humana em direção a habitats urbanos sustentáveis em locais resilientes ao clima."

