Ex-líder de IP da Mitsubishi dirige a Sisvel Japan

Yoshinori Shimizu tornou-se diretor administrativo do escritório japonês da Sisvel, a maior e mais antiga operadora de pool de patentes da Europa. A nomeação coincide com a aposentadoria de Tetsuro Fuse, que continuará trabalhando com a Sisvel em um cargo de consultor.

O Sr. Shimizu é amplamente reconhecido como um dos principais profissionais de propriedade intelectual (PI) do Japão e, mais recentemente, atuou como gerente-geral adjunto da Divisão de Controle de Exportação Corporativa da Mitsubishi Electric Corporation, onde trabalhou por 29 anos.

Durante seu tempo na Mitsubishi, o Sr. Shimizu foi fundamental na formação da estratégia global de PI da empresa, negociando acordos de licenciamento de patentes e resolvendo disputas. Ele também desempenhou um papel fundamental em várias iniciativas de pool de patentes, incluindo as operadas pela Sisvel.

Como diretor administrativo da Sisvel Japão, o Sr. Shimizu trabalhará em estreita colaboração com a equipe de liderança global da Sisvel para impulsionar o crescimento contínuo dos programas de licenciamento da empresa no Japão e em toda a Ásia.

“Tendo trabalhado com a Sisvel como parceiro de negócios por quase uma década, admiro profundamente sua criatividade e dinamismo”, diz o Sr. Shimizu. “A Sisvel alcançou um sucesso significativo em sua missão de construir um ecossistema de inovação saudável, oferecendo programas de licenciamento de patentes justos e eficientes. É realmente uma honra juntar-meàequipe. Estou ansioso para impulsionar o contínuo desenvolvimento da Sisvel Japan, que prosperou sob a liderança do Sr. Fuse”.

“Somos muito gratos ao Sr. Fuse por suas valiosas contribuiçõesàSisvel, e estou entusiasmado em dar as boas-vindas ao Sr. Shimizuàequipe”, diz Mattia Fogliacco, CEO da Sisvel. “O Japão desempenha um papel fundamental em muitas das tecnologias com as quais trabalhamos, e estabelecemos relações sólidas com empresas japonesas, tanto do lado dos licenciantes quanto dos licenciados. O anúncio de hoje reforça nosso compromisso em manter uma forte presença nesse mercado essencial”.

