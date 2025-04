Solução Message+ da 1GLOBAL ajuda instituições financeiras a garantir conformidade em comunicações por SMS e WhatsApp

A 1GLOBAL, provedora global de comunicações móveis com foco em tecnologia, lançou seu novo serviço Message+. A solução amplia as capacidades de captura e registro da empresa — líderes no setor — para fins de conformidade financeira, agora também em plataformas de texto e comunicação social. O Message+ permite que bancos de investimento se comuniquem com seus clientes por múltiplas plataformas e dispositivos, em um ambiente integrado, seguro e em conformidade regulatória. A tecnologia de captura e registro da 1GLOBAL é confiável e utilizada por sete dos 10 maiores bancos de investimento do mundo.

Message+ is an integrated, trusted communication tool from 1GLOBAL that provides customizable capture options for SMS and WhatsApp communication.

O desafio

Regras cada vez mais rigorosas sobre a captura e o arquivamento de comunicações têm imposto desafios importantes para instituições financeiras em escala global. Com a ampliação da regulação sobre mensagens de texto e interações em redes sociais, empresas do setor estão sujeitas a multas elevadas quando não atendem plenamente às exigências de conformidade.

Ao mesmo tempo, os clientes esperam que as instituições financeiras se comuniquem com eles por meio de diversas plataformas de mensagens e dispositivos. A ampla adoção das políticas de Uso de Dispositivo Pessoal (Bring Your Own Device, BYOD) torna ainda mais desafiadora a gravação e integração consistentes dentro do rigoroso marco regulatório de conformidade do setor financeiro.

A solução

A plataforma Message+ da 1GLOBAL resolve de forma eficiente esses desafios. Por meio do Microsoft Teams, os funcionários podem se comunicar com clientes via SMS e WhatsApp de maneira contínua e em conformidade com normas regulatórias, garantindo atendimento mesmo em locais com restrições ao uso de celulares, como ambientes de negociação financeira. Além disso, o Message+ se integra perfeitamenteàinfraestrutura de comunicação da Microsoft, proporcionando conectividade consistente e suporteàcontinuidade operacional em diversos dispositivos.

“Message+ é a mais recente inovação da 1GLOBAL, trazendo mais flexibilidade, escalabilidade e comunicação unificada — tudo desenvolvido especificamente para atender às exigências regulatórias”, afirmou Siobhan Thompson, diretor de conformidade da 1GLOBAL. "Projetado como uma solução de comunicação integrada e confiável, o Message+ permite personalizar a captura de mensagens por SMS e WhatsApp, atendendo com flexibilidade às exigências regulatórias de cada instituição. Esse tipo de monitoramento já é exigido pela MiFID II e deverá se tornar ainda mais relevante diante das novas diretrizes previstas pela ASIC, o órgão regulador financeiro da Austrália."

Mais informações sobre o Message+: Gravação de chamadas para conformidade e captura de SMS: dentro da rede e no Microsoft Teams

Sobre a 1GLOBAL: Inovando no setor de telecomunicações com liderança digital

A 1GLOBAL é uma empresa global de telecomunicações móveis que impulsiona a inovação e maximiza o crescimento das empresas por meio da conectividade. Com uma plataforma tecnológica avançada, licenças regulatórias para operação global e acesso preferencial ao mercado de telecomunicações, a 1GLOBAL se destaca ao oferecer soluções confiáveis e eficientes para conformidade e conectividade. Atendendo líderes do setor financeiro, grandes corporações e empresas digitais — como neobancos, companhias de viagens e provedores de pagamento — a empresa conecta mais de 43 milhões de dispositivos no mundo todo.

Em 2024, a 1GLOBAL ultrapassou US$ 100 milhões em receita anual, consolidando sua posição como uma empresa altamente lucrativa e preparada para investir continuamente em infraestrutura, inovação e crescimento. O período marcou um momento decisivo: grandes conquistas comerciais impulsionaram a evolução da empresa de um provedor de telecomunicações para uma referência global em conectividade móvel orientada por tecnologia.

Desde sua fundação em 2022 por Hakan Koç e Pyrros Koussios, a 1GLOBAL vem revolucionando o setor global de telecomunicações com sua expertise tecnológica e compromisso com a transformação digital. Como Operadora Móvel Virtual (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) regulamentada em nove países e operadora de telecomunicações em outros 31, a empresa mantém sua liderança a partir de sua sede nos Países Baixos e seus centros de inovação em Lisboa, Berlim e São Paulo. Com uma equipe de mais de 400 especialistas espalhados por 13 países, a 1GLOBAL segue ampliando sua influência no mercado global.

Departamento de imprensa - 1GLOBAL

E-mail: press@1global.com