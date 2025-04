Belezas naturais e cultura fazem de Ilhéus um destino popular do Nordeste

Ilhéus, localizada no litoral sul da Bahia, tem se consolidado como um dos destinos turísticos mais desejados do Nordeste brasileiro. Com praias paradisíacas, uma rica herança histórica e cultural, além de uma gastronomia que encanta os visitantes, a cidade atrai turistas de diversas regiões do Brasil e do mundo.

Conhecida por suas belezas naturais, Ilhéus abriga praias de areias douradas e mar cristalino, como a Praia dos Milionários e a Praia do Norte. Além disso, a cidade guarda um importante legado cultural, imortalizado nas obras de Jorge Amado. O escritor baiano ambientou diversos de seus romances na cidade, como “Gabriela, Cravo e Canela”, tornando-a um destino também para os amantes da literatura.

O turismo histórico também é um dos atrativos, com pontos como o Palácio Paranaguá, a Catedral de São Sebastião e o famoso Bar Vesúvio, eternizado na literatura de Jorge Amado. A preservação desses locais e o incentivo ao turismo cultural fazem de Ilhéus um destino diversificado e completo.

Segundo Luis Fernando, CEO da Ilhéus Passeios, o crescimento do turismo na região se deve à variedade de experiências que o destino oferece. “Ilhéus tem uma combinação única de praia, cultura e história. Os visitantes podem relaxar em paisagens paradisíacas e, ao mesmo tempo, conhecer um pouco mais sobre a rica tradição da cidade”, afirma ele.

Dados recentes apontam que o fluxo de turistas para Ilhéus tem crescido nos últimos anos, impulsionado por investimentos em infraestrutura e pela promoção do destino. Em 2024, o Aeroporto Jorge Amado registrou um aumento de 12% no número de passageiros em relação a 2023, totalizando mais de 674 mil embarques e desembarques ao longo do ano.

Com essa projeção positiva, Ilhéus continua a se destacar como um dos principais destinos nordestinos, oferecendo experiências memoráveis aos visitantes e consolidando sua posição no cenário turístico brasileiro.

