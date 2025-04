Tecnotree é reconhecida pela Gartner® como fornecedora representante no 2025 Guia de mercado para soluções de gestão de receita e monetização de CSP

A Tecnotree, uma plataforma digital mundial e líder de serviços para IA, 5G e tecnologias nativas da nuvem, foi reconhecida como uma fornecedora representante na edição de 2025 do Guia de mercado da Gartner para soluções completas de gestão de receita e monetização (RM&M) de CSP. Acreditamos que este reconhecimento ressalta a liderança da Tecnotree no fornecimento de soluções RM&M de próxima geração que capacitam os Provedores de Serviços de Comunicação (CSPs) a alcançar agilidade, escalabilidade e transformação de negócios no cenário de telecomunicações em rápida evolução.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250402049325/pt/

Tecnotree Recognized by Gartner as a Representative Vendor in 2025 Market Guide for CSP Revenue Management and Monetization Solutions

O Guia de Mercado da Gartner® descreve o cenário em evolução da gestão de receitas para provedores de serviços de comunicação (CSPs). O relatório enfatiza a necessidade de automação inteligente baseada em IA generativa, arquiteturas nativas da nuvem e insights preditivos orientados por IA para impulsionar novas oportunidades de monetização. Acreditamos que a inclusão da Tecnotree destaca sua liderança no fornecimento de soluções RM&M de próxima geração, projetadas para aprimorar a agilidade, escalabilidade e transformação de negócios para operadoras de telecomunicações em todo o mundo.

Com um forte foco em automação alimentada por IA, plataformas SaaS baseadas na nuvem e ecossistemas digitais multiexperiência, a Tecnotree permite que os CSPs aumentem os fluxos de receita, integrando recursos fintech e soluções prontas para 5G. O investimento contínuo da empresa em inovações de ponta nas áreas de Monetização B2B2X baseada na nuvem, suas ofertas de SaaS e fintech, garante que as operadoras possam otimizar seus processos de receita, acelerar a transformação digital e criar novo valor para o cliente por meio de parcerias de ecossistema dinâmicas.

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree, declarou: "O reconhecimento da Tecnotree no Guia de Mercado da Gartner valida nosso compromisso inabalável em capacitar os CSPs em todo o mundo com soluções inovadoras de gestão de receitas digitais e monetização. Dedicamo-nos a fornecer tecnologias orientadas por IA, habilitadas para nuvem e preparadas para o futuro, que desbloqueiam novas fontes de receita, aprimoram a eficiência operacional e permitem que nossos clientes sejam precursores na transformação digital e na conectividade de próxima geração."

À medida que os CSPs navegam pelo cenário de telecomunicações em rápida evolução, as plataformas digitais da Tecnotree fornecem as ferramentas necessárias para habilitar cobrança em tempo real, garantia de receita automatizada e soluções de faturamento flexíveis que suportam modelos de negócios tradicionais e emergentes.

Guia de mercado da Gartner para soluções de gestão de receita e monetização de CSP, Amresh Nandan, Peter Kjeldsen, 5 de março de 2025.

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e é usada aqui com a devida permissão. Todos os direitos reservados.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma provedora digital de Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS, na sua sigla em inglês) prontos para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree lidera o caminho na Conformidade de Open API do TM Forum com 59 APIs Abertas certificadas, incluindo 9 APIs abertas do mundo real, um testemunho do compromisso da empresa com a excelência, e se esforça continuamente para fornecer experiências e serviços diferenciados tanto para CSPs quanto para DSPs. Nossa pilha BSS digital ágil e de código aberto abrange toda a gama (do pedido ao recebimento) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outras indústrias de serviços digitais, criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece um mercado digital multiexperiência de Fintech e B2B2X para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments, para capacitar as comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Helsinque Nasdaq (TEM1V).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250402049325/pt/

Prianca Ravichander, Tecnotree CMO

E-mail: marketing@tecnotree.com