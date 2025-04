Empresa oferece webinar gratuito sobre estender a vida útil das transmissões

O Gulf LUBinar que acontecerá no dia 11 de abril, em dois horários diferentes, para atingir melhor os interessados, abordará o tema "O Segredo para a Longevidade das Transmissões: Cuidados Essenciais e Tipos de Fluidos".

O tema foi selecionado como uma das principais dúvidas pelos próprios profissionais do setor de reparação automotiva.

O evento abordará tópicos como:

Princípio de funcionamento da transmissão automática;





Principais itens de manutenção;





Principais problemas;





Tipos de fluidos para transmissão automática.



O webinar acontece no próximo dia 11 de abril, com turma pela manhã de 08h50 às 10h15 e à tarde de 14h50 a?s 16h15.

Os interessados podem se inscrever pelo e-mail: treinamento@gulfoilbrasil.com, informando nome completo, empresa (se aplicável) e o horário desejado. O webinar é gratuito, e os participantes receberão certificado de conclusão ao final do evento.

A série Gulf LUBinars, que acontece toda segunda e sexta-feira de cada mês, continuará trazendo conteúdos relevantes para consumidores e profissionais da área automotiva, como mecânicos, vendedores e distribuidores. Os dois primeiros eventos da série, realizados nos meses de fevereiro e março deste ano, reuniram centenas de interessados, oferecendo a oportunidade de apontarem os próximos temas de interesse, tornando a iniciativa efetivamente participativa e, portanto, cumprindo a missão de apoiar a capacitação de profissionais e consumidores, buscando promover o setor de manutenção e reparação automotiva mais sustentável e eficiente.

Website: https://brasil.gulfoilltd.com/