Uso de IA visa simplificar o processo de compras de transportadoras

O trabalho de um comprador é, muitas vezes, complexo. Ele precisa entender as necessidades da companhia, realizar análises de fornecedores, apresentar projetos, participar de reuniões, analisar orçamentos, discutir cotações, fechar negociações e realizar a análise jurídica e financeira das prestadoras de serviços escolhidas. Além disso, deve cuidar de toda a parte documental, realizar pagamentos, acompanhar e garantir a entrega dos ativos. Todas essas etapas exigem dias de trabalho, consomem recursos e aumentam os custos operacionais da empresa.

Com o intuito de reduzir esses custos e melhorar a eficiência no setor de compras, a empresa Implementados desenvolveu uma solução que utiliza inteligência artificial (IA) para transformar dias de trabalho em poucos cliques.

"Tempo é o ativo mais escasso das corporações e, em uma realidade econômica desafiadora, economizar recursos é a maior demanda que recebemos de nossos clientes. Ser um comprador profissional exige tempo, conhecimento do produto e uma extensa rede de contatos. Pensando nisso, nosso desafio foi criar a melhor ferramenta de compras para as transportadoras, treinando a inteligência artificial para analisar, em minutos, as melhores oportunidades de compra que tragam vantagens para nossos clientes", argumenta João Guilherme Beraldini, CEO da Implementados.

Uma pesquisa recente realizada pelo SETCESP projetou um crescimento expressivo no setor de transporte, questão diretamente relacionada a compra de novos equipamentos como caminhões e implementos rodoviários, representando uma parte significativa desses recursos conquistados. Nesse cenário, a inteligência artificial busca descentralizar o processo de compras e promover um livre mercado digital, onde as características reais e o custo do produto se sobrepõem aos investimentos em marketing. Essa nova tendência projeta uma possível liberdade de escolha e acelera o processo de compras, reduzindo o tempo de dias e longas negociações para apenas alguns minutos, desde o registro da demanda até a apresentação das propostas vencedoras.

"Nossa visão de mercado é mostrar que, quando treinada corretamente, a inteligência artificial se torna uma poderosa aliada, facilitando e acelerando o trabalho dos bons profissionais, que agora não são mais influenciados por vendedores habilidosos, mas pelas reais especificações dos produtos, anulando riscos e promovendo maior satisfação", afirma Beraldini.

Com mais de 13 anos de experiência como comprador, Lucas, da Construtec, compartilha suas experiências sobre os avanços da tecnologia no setor.

"O mercado está em uma mudança significativa, já é necessário entender sobre novas modificações na combustão dos caminhões, nos materiais sustentáveis dos implementos e nas inúmeras tecnologias embarcadas para nosso setor, e somar IA no processo de compra é uma vantagem econômica muito forte, visto que reduzimos drasticamente o tempo de busca e negociação com fornecedores", explica.

Para Vitória Amorim, diretora de marketing da Implementados, a junção da tecnologia com o processo tradicional de comprar e vender é um caminho sem volta, que se tornará cada vez mais dinâmico e habitual.

"Hoje, as pessoas já utilizam ferramentas digitais em suas rotinas. Cardápios físicos foram rapidamente substituídos por aplicativos, táxis deram lugar a plataformas digitais que popularizaram o serviço entre todas as camadas sociais, e as televisões, que eram grandes, agora encolheram para as telas dos smartphones com o advento dos streamings. Nesse movimento, nossos esforços de marca buscam demonstrar a facilidade do uso da inteligência artificial para analisar, mapear, comparar e escolher a melhor opção para as empresas".



"Acreditamos que, com o tempo, a tecnologia será como uma balança, ajudando as transportadoras a ponderar suas demandas e escolher onde adquirir seus ativos. Nosso foco é atingir tanto grandes quanto pequenas empresas, promovendo uma ação inversa que contribua para o crescimento do setor de transportes e para melhorias em toda a categoria", afirma Amorim.

Beraldini conclui que os avanços tecnológicos estão modificando o setor de transportes do país, mas resta saber se, com o tempo, essas mudanças serão mais rápidas do que o esperado, dado o progresso que tem sido adiado há mais de 30 anos.

