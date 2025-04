Empreendimento logístico em SC alcança progresso

Situado em uma localização estratégica às margens da BR-101, próximo ao anel viário da Grande Florianópolis e ao Porto de Itajaí, o Polo Empresarial Grande Florianópolis avança rapidamente com 30% dos lotes vendidos e 25% das obras concluídas.

Com um investimento total de R$ 80 milhões com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 156 milhões, o complexo empresarial abrange uma área de 342 mil m² distribuída em 140 lotes planejados para receber centros logísticos, armazéns, indústrias e comércios. Santa Catarina está se consolidando como um dos principais corredores logísticos do país, e o Polo Empresarial Grande Florianópolis surge para atender a alta demanda por galpões.

“O Polo Empresarial Grande Florianópolis é um projeto que visa impulsionar o crescimento das empresas na região, oferecendo uma localização estratégica. Acreditamos que este empreendimento será um catalisador para o desenvolvimento econômico de Santa Catarina”, afirma Ronnie Albert Soares, sócio e empreendedor do projeto.

O empreendimento é desenvolvido para atender as demandas de empresas que precisam de eficiência logística e operacional. Com ruas amplas iluminadas por LED para segurança e acessibilidade, pavimentação reforçada para tráfego pesado e esquinas projetadas para facilitar manobras de caminhões e grandes veículos, o Polo Empresarial oferece infraestrutura como rede elétrica, hidráulica, redes de esgoto e drenagem são completas e prontas para uso imediato. Além disso, o complexo conta com ciclovias e um bosque linear que buscam proporcionar qualidade de vida e bem-estar aos trabalhadores, academia planejada para funcionamento 24 horas e áreas de descanso integradas ao projeto urbano por meio de pergolados estrategicamente distribuídos.

Com previsão de entrega para dezembro de 2025, o Polo Empresarial Grande Florianópolis se afirma como um dos principais investimentos de Santa Catarina.

Website: https://www.instagram.com/poloempresarialgf