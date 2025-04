Descentralizar investimentos torna Brasil mais resiliente

A concentração dos investimentos no eixo Rio-São Paulo faz com que o desenvolvimento econômico do Brasil fique mais condicionado a fatores macroeconômicos tradicionais, como a alta da Selic, que pode chegar a 15%. A afirmação foi feita por Fernando Cinelli, presidente e fundador da Apex Partners, durante a segunda edição do Brazilian Regional Markets (BRM), que aconteceu em São Paulo, no Teatro B32, na última quarta-feira (26/03).

O evento, promovido pela Apex Partners, plataforma de investimentos e serviços financeiros, teve sua primeira edição em Brasília e, em maio, será realizado em Nova York.

“Se houver uma alocação maior de capital no agronegócio do Centro-Oeste ou no comércio exterior e tecnologia em Santa Catarina, por exemplo, o Brasil não ficará exposto a uma única relação de risco e retorno. Isso torna o país mais resiliente”, explica Cinelli.

No painel de abertura, Cinelli destacou a relevância econômica das “Onças Brasileiras”, termo que se refere aos estados do Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. “As Onças estão fazendo o dever de casa, apresentando um ambiente de negócios mais fluido e melhorando a relação do setor público e privado. Além disso, essas regiões oferecem uma qualidade de vida superior à média brasileira”, acrescenta.

Durante o evento, a Apex Partners apresentou dados do estudo “Desenvolvimento Humano”, realizado pela Futura Inteligência, empresa de pesquisa do grupo. O levantamento mostra que saúde, educação e segurança são mais bem avaliados nas Onças Brasileiras em comparação ao restante do país. O estudo contextualiza ainda que a representatividade dessas regiões no PIB nacional aumentou de 53% para 60%, entre 2002 e 2021, e mais de 91% do agronegócio do país está fora do eixo Rio-São Paulo.

O destaque do evento foi a apresentação de informações inéditas levantadas pela Futura sobre a avaliação dos 800 dias do Governo Federal. Os dados, coletados até o último sábado (22/03), mostram que a inflação tem sido um fator determinante para a avaliação negativa da população sobre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Jorge Lima, Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, esteve no evento e destacou o potencial econômico do interior paulista e a importância de investimentos em três frentes. “Não conheço nenhum país que avançou sem focar no desenvolvimento econômico e social, na educação e na infraestrutura”, afirmou.

O BRM reúne lideranças econômicas e políticas para discutir o desenvolvimento econômico e as oportunidades de investimento nas Onças Brasileiras. O termo foi criado pela própria Apex Partners e inspirado no conceito dos “Tigres Asiáticos”, fazendo alusão às regiões que mais crescem economicamente no Brasil.

Participaram das mesas de debate Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil; Daniel Oliveira, VP de Serviços e Tecnologia da Falconi; Tallis Gomes, fundador e presidente do G4 Educação; Eduardo Bekin, diretor-presidente da Invest PR; Renato Lacerda, diretor-presidente da Invest SC; Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS; Rafael Lamastra Jr., Relações Institucionais da Commit Gás; Tiago Amaral, prefeito de Londrina; Antonio Toledo, CEO da TimeNow; Marcos Pereira, diretor de Originação e Relações Institucionais da Frisa; Carlênio Branco, CEO da Senior Sistemas; Cristian Sanchez, Finance Business Partner BR da GDM; e Luciano Dias, cientista político da CAC Consultoria.

Website: https://www.linkedin.com/company/apex-partners1/posts/?feedView=all