João Rock movimenta economia e turismo em Ribeirão Preto

A 22ª edição do festival João Rock está marcada para o dia 14 de junho no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto, e contará com um line-up 100% nacional. Ao todo, o evento reunirá 36 atrações distribuídas em quatro palcos, consolidando-se como um dos maiores festivais do Brasil. Entre os destaques estão Nando Reis, Barão Vermelho, Planet Hemp, Seu Jorge e Natiruts, esta última que se apresenta em sua turnê de despedida.

Para Ricardo Aly, Diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Dan Inn Express Ribeirão Preto, a escolha de Ribeirão Preto para sediar mais uma edição do João Rock reflete o quanto a cidade se consolidou como um importante polo cultural e musical.

“A cidade tem uma tradição de receber grandes eventos e já abraçou o João Rock como parte de seu calendário oficial. Isso fortalece não apenas a cena musical local, mas também movimenta diversos setores da economia. Afinal, não se trata apenas de shows, mas de uma experiência completa, com gastronomia, lazer e, claro, muita música”, analisa.

O profissional também destaca que o impacto do festival vai além do fim de semana do evento. Segundo ele, quem vai ao João Rock costuma explorar outros pontos da cidade, desde a cultura cervejeira até espaços de lazer. Muitos acabam retornando para conhecer mais, o que contribui para um turismo contínuo, e não apenas sazonal.

“Outro ponto essencial é que o evento coloca Ribeirão Preto no mapa dos grandes festivais do Brasil. Não é qualquer cidade que consegue manter um festival por 22 anos com uma identidade tão forte. O turismo cultural tem ganhado cada vez mais espaço, e festivais como esse mostram que uma cidade pode se tornar destino não só por suas atrações fixas, mas também pelos eventos que sedia”, detalha.

Além disso, Ricardo afirma que o festival impacta diretamente a rede hoteleira da cidade, impulsionando a taxa de ocupação. Segundo ele, grande parte dos hotéis atinge capacidade máxima no fim de semana do evento, abrangendo desde opções mais acessíveis até as mais sofisticadas.

“Se formos analisar o impacto em números, eventos desse porte podem elevar a taxa de ocupação nos hotéis em até 80% ou mais durante o período. A rede hoteleira já entende o João Rock como um dos momentos mais movimentados do ano e se antecipa para oferecer uma experiência diferenciada. Isso inclui desde ajustes operacionais, como reforço na equipe e horários mais flexíveis para check-in e check-out, até melhorias no atendimento”, explica.

De acordo com o profissional, muitos estabelecimentos lançam pacotes especiais, com tarifas promocionais, benefícios exclusivos e até serviços personalizados. A alimentação também recebe atenção especial. “Como muitos hóspedes chegam de viagem e precisam de energia para os shows, os cafés da manhã são reforçados. A ideia é garantir que o público aproveite ao máximo o festival sem preocupações”, conclui.

Dan Inn Express Ribeirão Preto

O Dan Inn Express Ribeirão Preto recebe turistas para viagens a trabalho e lazer, com três categorias de hospedagem, atendimento 24h e room service. Entre as comodidades, o hotel disponibiliza café da manhã cortesia todos os dias, piscina aquecida, sala de jogos, estacionamento com manobrista e restaurante aberto para jantares. O Dan Inn Express Ribeirão Preto fica localizado na Rua Coronel Luiz da Cunha, número 368, Bairro Vila Tibério.

Para mais informações, basta acessar:

https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-dan-inn-express-ribeirao-preto