Implantes dentários sem cortes permite reabilitação rápida

Para algumas pessoas, ir ao dentista fazer implantes é sinônimo de dor, inchaço, sangramentos e procedimentos invasivos. No entanto, o avanço da odontologia levou ao desenvolvimento de práticas capazes de reduzir bastante esses efeitos indesejados. Entre elas, está a técnica guiada que permite que os implantes dentários sejam instalados em apenas alguns minutos, sem cortes com bisturi e através de perfurações milimétricas na gengiva. A técnica, além de proporcionar um pós operatório surpreendente, é indicado para pacientes que perderam um, vários ou todos os dentes de uma arcada dentária.

De acordo com o Dr. João Marcelo Arcoverde, cirurgião dentista com mestrado em implantodontia, a implantodontia é uma ciência positiva, que quando bem conduzida gera resultados estéticos e funcionais duradouros, e o uso de tecnologia avançada e inteligência artificial está modificando a forma de se fazer implantes no mundo.

“Para se ter ideia da evolução, com apenas 4 implantes é possível repor 12 dentes perdidos de maneira fixa, e essa cirurgia quando realizada pela técnica sem cortes, dura em média 15 minutos. Bem diferente das 3 a 4 horas necessárias para realização do mesmo procedimento pela técnica convencional”, explica.

O uso de programas específicos de navegação e planejamento cirúrgico virtual permitem que a cirurgia de implantes seja toda executada no computador em um primeiro momento, para então ser materializada através de impressão 3D e prototipagem biomédica do guia cirúrgico que será utilizado na cirurgia.

“Vários pacientes ainda sofrem com medo da técnica de implantes convencional, que exige muitos cortes com bisturi e incisões na gengiva. A maioria dos pacientes imagina que passarão horas com a boca aberta e que serão dados muitos pontos, gerando dor no pós-operatório, o que é minimizado ao extremo ao se optar pela técnica sem cortes com bisturi”, explica Dr. João Marcelo Arcoverde.

O cirurgião afirma que a primeira etapa consiste na avaliação, diagnóstico e planejamento digital. Nela, o paciente realiza exames como tomografia computadorizada e escaneamento intra oral para criar um modelo tridimensional da boca e do osso.

A criação da guia cirúrgica é o próximo passo. “Com base na análise digital, é desenvolvido um guia cirúrgico personalizado para garantir precisão máxima na instalação dos implantes. Os implantes são instalados diretamente no osso por meio do guia. Dependendo do caso, a prótese provisória pode ser colocada no mesmo dia da cirurgia através da carga imediata”, detalha o profissional.

Feito o procedimento, o retorno às atividades profissionais é quase que imediato. Porém, Dr. João Marcelo Arcoverde orienta que mesmo com toda a tecnologia e mínimo trauma cirúrgico, o procedimento não deixa de ser uma cirurgia e que o paciente deve seguir à risca as recomendações pós operatórias.

Tratamento odontológico no Brasil

Aproximadamente 14 milhões de pessoas acima de 18 anos vivem sem nenhum dente na boca, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e repercutida pela CNN Brasil.

“O Brasil tem evoluído muito em implantodontia, mas ainda há uma grande parcela da população que desconhece os avanços das técnicas minimamente invasivas”, diz Dr. João Marcelo Arcoverde, que também é criador do kit de Cirurgia Guiada da Singular Implants, indústria que é uma das referências nacionais na área, e além de palestrante nos principais congressos de odontologia do país, também ensina outros cirurgiões a operarem por essa técnica.

“É essencial continuar disseminando informações sobre essas inovações para que mais pessoas possam se beneficiar e recuperar sua qualidade de vida de forma segura e eficaz”, defende.

Para saber mais, basta acessar: https://idimplantes.com.br/