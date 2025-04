Mercado logístico demanda profissionais qualificados

O setor de transporte rodoviário de cargas registrou um crescimento significativo no mercado de trabalho brasileiro. De acordo com dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em janeiro de 2025 a categoria admitiu mais de 62 mil profissionais, registrando um aumento de 4,6% se comparado ao mesmo mês de 2024.



Esse crescimento reflete a importância do setor para a economia do país e a sua capacidade de gerar empregos em um cenário de recuperação econômica. Um levantamento da Mordor Intelligence revela ainda que o tamanho do mercado brasileiro de transporte rodoviário de cargas deve atingir US$ 54,20 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,80% durante o período de previsão.



Segundo Dellano Scarpe, especialista em transportes de cargas e fundador da transportadora Dellmar, o crescimento na busca por profissionais desta área pode ser atribuído ao aumento da demanda logística no Brasil. “A medida que a cabotagem (transporte marítimo de cargas) perde a eficiência no país, o transporte terrestre tende a crescer cada vez mais.”



“Acredito que o sudeste e o centro-oeste sejam as regiões com as rotas mais avançadas e que demandam um maior número de contratações, impactando neste aumento registrado pela ANTT. São rotas que nascem cada vez mais industriais, onde as transportadoras encontram um volume de carga maior”, acrescenta o empresário.



Scarpe avalia ainda que a digitalização e a adoção de novas tecnologias no transporte rodoviário também podem impactar o perfil dos profissionais contratados. “Essas mudanças permitiram a automação de diversas etapas logísticas, resultando em maior eficiência operacional. Isso exigiu a contratação de profissionais capazes de operar e manter esses sistemas. A empresa que não se adequar a isso poderá ficar para trás.”



Setor encontra desafios para continuar crescendo



O setor de serviços é um pilar fundamental da economia brasileira. Responsável por cerca de 70% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, engloba uma ampla gama de atividades, incluindo o transporte rodoviário de cargas.



No entanto, o empresário reconhece que o Brasil ainda enfrenta desafios significativos para que o setor de transporte rodoviário continue expandindo sua força de trabalho. “Não há como dizer que o Brasil continuará evoluindo com este nível de infraestrutura sem planejamento. Além disso, acredito que se houver programas de apoio e capacitação, o mercado contaria com mão de obra mais especializada. É, definitivamente, um setor que merece mais atenção.”



Dellmar oferece solução sustentável de transporte



Fundada em 2011, a Dellmar Transportes prioriza o cuidado com colaboradores, clientes e com o meio ambiente. Com uma frota de mais de 300 veículos percorrendo todo o Brasil, a empresa investe em tecnologias para otimizar rotas, minimizar custos e diminuir a emissão de CO2 na atmosfera.



“Enxergamos o transporte como contribuição para um futuro sustentável, comprometendo-nos com práticas aprimoradas e investimentos em tecnologias eco-eficientes. Utilizamos o método de full truck load, ou transporte lotação, além de investirmos em uma frota de veículos com baixa emissão de carbono e soluções de logística verde, com rotas otimizadas e compartilhamento de carga”, finaliza.



