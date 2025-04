Elanco lança solução para tratar sintomas de DRC em gatos

A Elanco, empresa global de saúde animal, anuncia o lançamento de Elura™ no Brasil, medicamento desenvolvido para o manejo da perda de peso associada à doença renal crônica (DRC) em gatos, com foco no estímulo do apetite e ganho de peso.

A DRC é uma condição comum em gatos, especialmente nos idosos. Estudos indicam que aproximadamente 30% dos gatos com mais de 15 anos apresentam algum grau da enfermidade. A doença causa perda progressiva de peso devido a uma variedade de fatores, incluindo diminuição do apetite, perda de proteína pela urina e aumento das necessidades energéticas. A perda de peso se traduz em perda de energia, da função imunológica e deterioração muscular, impactando significativamente a sobrevivência e a qualidade de vida dos animais.

“A solução tem como princípio ativo a capromorelina, que atua como um imitador do hormônio natural da fome, a grelina, estimulando o apetite e possibilitando, por meio de combinações metabólicas, o aumento ou manutenção do peso corporal do animal. Além disso, o medicamento é fácil de administrar, com uma formulação em suspensão oral saborizada e de uso diário”, diz Mariana Cappellanes Flocke, médica-veterinária e consultora técnica sênior de Pet Health da Elanco.

Elura™ é uma solução que pode ser usada diariamente e a longo prazo, mas o tutor deve seguir a recomendação do médico-veterinário que acompanha o animal. “O uso diário e a longo prazo é uma característica muito importante da solução, pois a DRC pode causar perda de peso de forma contínua”, destaca a médica-veterinária.

“Estamos muito empolgados em trazer Elura™ para o Brasil. Esse lançamento reflete o compromisso da Elanco com a saúde e o bem-estar animal, oferecendo soluções para desafios clínicos importantes. Com essa novidade, podemos ajudar os gatos com DRC a terem mais qualidade de vida e bem-estar, junto com seus tutores”, conclui Mariana Gabaldi, coordenadora de marketing de Pet Health da Elanco Brasil.

O medicamento é amplamente utilizado em mercados internacionais e demonstrou resultados positivos em estudos clínicos. Agora os médicos-veterinários brasileiros passarão a ter acesso a essa solução para manejar a doença renal crônica em gatos.

Sobre a Elanco

A Elanco Animal Health (NYSE: ELAN) é uma empresa global de saúde animal, focada em produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e companhia. Com quase 70 anos de atuação, a empresa busca melhorar a saúde dos animais e impactar comunidades locais e globais. Sua visão é “Alimento e Companheirismo enriquecendo a vida” e possui a estrutura de responsabilidade social Elanco Healthy PurposeTM.

Website: https://meupet.elanco.com/br/nossos-produtos/elura