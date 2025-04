Serviços e varejo movimentaram locação comercial em 2024

Os ramos de serviços e de varejo movimentaram o mercado de locação “não residencial” (com finalidade comercial) em 2024 na cidade de São Paulo, segundo a Lello, um dos principais grupos imobiliários do Brasil.



Segundo levantamento da imobiliária, responsável pela administração de 16 mil imóveis residenciais e não residenciais em São Paulo, somente o ramo de serviços respondeu por 52% dos novos contratos de locação com finalidade comercial firmados com pessoas jurídicas no ano passado.



Na sequência, o setor de varejo representou 32% dos novos contratos, enquanto o alimentício e o fabril responderam por 6% cada e o atacadista por 2% das locações não residenciais.



Dentro do ramo de serviços, as top 5 categorias que movimentaram as locações comerciais firmadas com pessoas jurídicas foram engenharia/construção civil (13%), finanças (12%), tecnologia (10%), direito (10%) e saúde (8%).

“Os dados que coletamos indicam um maior número de transações de novos contratos de locação não residencial envolvendo salas e conjuntos comerciais, salões, casas e lojas. Neste princípio de 2025 o movimento de novas locações comerciais saltou mais de 50% no primeiro bimestre, em relação a igual período do ano passado”, afirma Raphael Sylvester, diretor de Estratégia da Lello Imóveis.



Atendimento estratégico



A Lello oferece aos empreendedores atendimento com foco estratégico para ajudar os futuros inquilinos de imóveis comerciais desde a busca até o fechamento do negócio.

A plataforma digital imobiliária disponibiliza uma página de busca exclusiva para imóveis comerciais, facilitando, assim, a busca através de características relevantes para os empreendedores, como o time de imóvel comercial, por exemplo.

“Trabalhamos com inteligência de mercado e buscamos facilitar a vida dos profissionais das empresas que buscam novos espaços para abrigar seus negócios”, conclui Sylvester.

