GDSUN investe para garantir eficiência energética

A eficiência na geração de energia solar sofre a influência de diversos fatores, como a intensidade da radiação solar, temperaturas elevadas - que afetam o desempenho dos inversores -, sombreamento causado por obstáculos ou vegetação descontrolada, e o acúmulo de poeira e folhas, que reduz a absorção de luz. São desafios constantes para um setor que cresce exponencialmente e já alcançou 33,5 GW de capacidade instalada de geração distribuída no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR).

Na GDSUN, tais questões são tratadas de forma proativa, com o objetivo de assegurar o desempenho ideal das usinas fotovoltaicas (UFVs). Para alcançar esse objetivo, a empresa investe em tecnologia, associando o monitoramento contínuo das instalações a estratégias preventivas e corretivas de ponta.

As equipes de campo realizam inspeções visuais semanalmente, contando com equipamentos como softwares de gestão para análise em tempo real, drones com câmeras térmicas para detectar falhas e sensores de radiação solar para diagnosticar quaisquer inconsistências entre a geração e o recurso solar disponível.

“Mais do que corrigir, prevenimos. Nossos projetos são planejados para minimizar riscos de sombreamento desde o início, e investimos em sistemas automatizados de detecção rápida de anomalias e em componentes de alta qualidade, que asseguram durabilidade aos equipamentos nas usinas”, destaca Simone Suarez, CEO da GDSUN.

Compromisso com a alta performance

As ações de manutenção e prevenção nas usinas incluem a limpeza especializada dos módulos em épocas de acúmulo maior de sujidade, poda de vegetação com maior frequência no período chuvoso, além de reparos ou substituição de componentes de forma tempestiva para maximizar o aproveitamento da incidência solar, sem comprometer o sistema.

Desta forma, a GDSUN mantém o compromisso com as empresas que buscam eficiência energética, redução de custos operacionais e do impacto ambiental, apoiando a diversificação energética no país de forma limpa e confiável.

Website: http://www.gdsun.com.br