Prefeitura de Camaragibe é destaque nacional com projeto de digitalização

A Prefeitura de Camaragibe, em Pernambuco, ganhou destaque na imprensa nacional pela implementação do SOGOV, plataforma da Sogo Tecnologia que digitaliza processos administrativos, elimina o uso de papel e visa gerar economia anual de R$ 3 milhões para o município.

A iniciativa faz parte do programa Camaragibe Digital, que busca modernizar a gestão pública, desburocratizar processos e oferecer serviços mais ágeis para a população. Com a adoção do SOGOV, toda a tramitação de documentos passa a ser eletrônica, reduzindo custos operacionais em até 95% e otimizando a administração municipal.

O SOGOV, desenvolvido pela Sogo Tecnologia, já foi implementado em municípios brasileiros, beneficiando 12 milhões de pessoas e resultando na economia superior a R$ 100 milhões aos cofres públicos. Além disso, foram digitalizados 14 milhões de documentos, buscando garantir centralização e segurança das informações.

Para Emanoelton Borges, CEO da Alfa Group, holding da Sogo Tecnologia, a digitalização da gestão pública é essencial para tornar as administrações municipais mais ágeis e eficientes. “A máquina pública precisa ser mais rápida e eficiente. O SOGOV vem para ser um motor para que o serviço público possa ter ritmo de iniciativa privada”, afirma.

Além da digitalização de processos administrativos, o Camaragibe Digital prevê a implementação de um portal de atendimento on-line para facilitar o acesso da população a diversos serviços públicos e a expansão do Wi-Fi livre, levando internet gratuita a praças e espaços públicos do município.

“A solução busca benefícios diretos para a cidade. O SOGOV vai auxiliar Camaragibe ao promover a transformação digital dentro dos processos. O cidadão espera por um serviço mais ágil e os servidores poderão focar em tarefas estratégicas”, destaca Bruna Costa, Head de Produto da Sogo Tecnologia.

“Com a iniciativa, Camaragibe vai atrás da digitalização da gestão pública, acompanhando a tendência nacional de maior transparência, eficiência e economia nos serviços municipais”, finaliza Borges.

Website: https://site.sogov.com.br/