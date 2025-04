Empresas brasileiras impulsionam impacto de marketing com dados e GenAI

As empresas no Brasil estão adotando ferramentas baseadas em IA generativa e outras tecnologias para melhor comercializar suas marcas e produtosàmedida que os canais de marketing e o comportamento do consumidor evoluem, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia centrada em IA.

O relatório ISG Provider Lens™ Martech Service Providers 2025 para o Brasil revela que a GenAI desencadeou a mais recente de várias transformações recentes em tecnologia de marketing. Além de revolucionar as operações internas em muitas empresas, a GenAI está mudando a maneira como os consumidores interagem com a web e outros ambientes digitais que são vitais para o marketing eficaz. Os fornecedores de serviços de martech no Brasil estão acompanhando as inovações para atender às necessidades emergentes de marketing das empresas.

“A IA está sacudindo todas as esferas do marketing no Brasil, assim como na maioria das regiões”, disse Sunder Pillai, líder do setor de varejo e CPG da ISG nas Américas. “Os consumidores buscam constantemente novas experiências digitais, então empresas e fornecedores de serviços bem-sucedidos estão combinando tecnologia e criatividade para um impacto sustentado.”

A inovação e a força operacional das empresas brasileiras de martech estão ajudando empresas no Brasil a adotar rapidamente a GenAI e outras tecnologias em seu marketing, diz o relatório. Empresas estrangeiras que buscam uma posição na América Latina agora estão adquirindo fornecedores brasileiros de martech, demonstrando a relevância e o potencial do mercado.

À medida que o e-commerce continua a crescer no Brasil, as empresas estão fazendo parcerias com fornecedores de serviços de martech para estabelecer uma forte presença digital no país, diz o ISG. A intenção declarada do Google de descontinuar cookies de terceiros para rastrear consumidores torna esses esforços mais desafiadores. Para permanecerem competitivas, as empresas estão começando a usar a GenAI para acelerar a produção de conteúdo de marketing e otimizar automaticamente os posicionamentos de anúncios.

Plataformas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) bem estruturadas e uso inteligente de dados do consumidor estão se tornando estrategicamente importantes para as empresas segmentarem adequadamente os públicos, diz o relatório. Ao prever os interesses e comportamentos dos consumidores, as empresas podem entregar mensagens eficazes para o público certo na hora certa.

Para se envolver significativamente com o público, as empresas brasileiras também estão começando a criar experiências digitais em sites, aplicações, AR, VR e eventos híbridos, diz o ISG. Um objetivo fundamental desses esforços é a otimização da taxa de conversão, ou maximizar o número de interações com clientes que resultam em transações bem-sucedidas. Os fornecedores de martech estão apenas começando a explorar como a GenAI pode aprimorar a personalização.

“Experiências digitais são onde marcas e consumidores se encontram”, disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. “Os fornecedores de martech permitiram que um número crescente de clientes brasileiros construíssem interfaces intuitivas e utilizáveis ??que ajudam a atrair clientes em potencial.”

O relatório também analisa outras tendências de tecnologia de marketing que afetam empresas no Brasil, incluindo a crescente necessidade de análise de dados e a crescente importância da criatividade para se destacar em uma era de personalização automatizada.

Para mais insights sobre os desafios de tecnologia de marketing enfrentados pelas empresas brasileiras, juntamente com os conselhos do ISG para superá-los, veja o briefing ISG Provider Lens™ Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens™ Martech Service Providers 2025 para o Brasil avalia as capacidades de 26 fornecedores em três quadrantes: Digital Presence and Digital Ads, Digital Experience e Analytics and Intelligence.

O relatório nomeia Accenture Song, Brivia e Monks como Líderes em todos os três quadrantes. Ele nomeia Cadastra, Gauge/Stefanini e GhFly como Líderes em dois quadrantes cada. DP6, Keyrus, OSF Digital e W3haus/Stefanini são nomeadas como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, a Cadastra é nomeada como uma Rising Star — uma empresa com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição do ISG — em um quadrante.

Uma versão personalizada do relatório está disponível na Keyrus.

O relatório ISG Provider Lens™ Martech Service Providers 2025 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

