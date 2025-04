AI Overviews impactam nos resultados de pesquisa

Segundo dados apresentados, o estudo AI Overviews pelo Google, realizado pelo site Advanced Web Ranking, indica que essa ferramenta de entrega de resultados de pesquisa tem impactado a maneira como os usuários interagem com esses resultados. Essas sínteses geradas por inteligência artificial (IA) oferecem respostas diretas para consultas, ocupando posições de destaque na página de resultados e, em muitos casos, reduzindo a necessidade de cliques em links orgânicos. De acordo com o relatório, apenas 12,4% das palavras-chave analisadas exibem uma AI Overview, enquanto os snippets em destaque aparecem em 17,6% dos casos.

Conforme informado na publicação, a presença das AI Overviews tende a afetar a visibilidade dos primeiros resultados orgânicos. Quando expandidas, essas caixas ocupam, em média, 912 pixels de altura, empurrando os resultados tradicionais para baixo e dificultando a visualização sem rolagem. Em consultas onde a AI Overview é exibida, o primeiro resultado orgânico fica a uma profundidade média de 1.674 pixels, distanciando-se consideravelmente do topo da página.

O relatório aponta dados específicos sobre os tipos de consultas que mais frequentemente acionam as AI Overviews. Palavras-chave com intenção informacional, especialmente nos nichos de saúde e segurança, são mais propensas a ativar esse recurso, enquanto termos de intenção de navegação raramente o fazem. Consultas de cinco palavras são as que mais frequentemente geram uma AI Overview, sendo que 33,4% dos links presentes nesses resumos pertencem às dez primeiras posições orgânicas, enquanto 46,5% estão fora do top 50.

Apesar dos benefícios em termos de experiência do usuário, as AI Overviews levantam preocupações sobre o impacto nos resultados orgânicos e em anúncios pagos. Segundo o estudo, anúncios do Google Ads aparecem em 28,3% das buscas que acionam uma AI Overview, sendo exibidos no topo da SERP em 8,7% dos casos e no rodapé em 19,5%. No entanto, anúncios de compras quase nunca aparecem junto às AI Overviews, e quando o fazem, são posicionados abaixo do resumo, de acordo com o que foi informado no estudo.

Vinícius Sá, especialista em SEO e fundador da Agência de SEO Miranttus, afirmou que o estudo AI Overviews traz uma reflexão essencial sobre o futuro das estratégias de SEO em um cenário onde a inteligência artificial assume um papel cada vez mais central nos resultados de pesquisa. “A proposta do Google em fornecer respostas diretas e aprofundadas, otimizando o tempo de pesquisa dos usuários, é um avanço em termos de experiência, mas também um desafio para marcas que dependem do tráfego orgânico, já que o Google pode entregar resultados como links para páginas de sites que estão na primeira página e também resultados que estão fora da primeira página para determinada pesquisa, criando uma oportunidade para sites que ainda não alcançaram o topo das pesquisas, de acordo com o que foi informado no estudo”.

Vinícius continuou dizendo que como especialista em SEO, vê essa mudança como um alerta para a necessidade urgente de estratégias mais robustas, que considerem o valor do conteúdo autêntico e de qualidade, alinhado às diretrizes do próprio Google. O uso de ferramentas como análise de rastreamento, o próprio Google Analytics e a exportação em massa do Search Console para o BigQuery tornam-se ainda mais importantes para compreender a profundidade dos dados e ajustar estratégias de forma ágil e precisa.

Ainda de acordo com a pesquisa, AI Overviews frequentemente aparecem acompanhadas de outros recursos de SERP, como "People Also Ask" em 99,5% dos casos, snippets em destaque em 59,5%, vídeos em 69,7% e imagens em 30,5%. Essa sobreposição de recursos pode dificultar ainda mais a visibilidade dos resultados tradicionais, impactando estratégias de SEO e a geração de tráfego orgânico.

O estudo também revela que, embora as AI Overviews sejam projetadas para melhorar a experiência do usuário, seu impacto no tráfego orgânico deve ser monitorado cuidadosamente. A tendência é que o Google continue ajustando esse recurso, o que exigirá adaptações constantes das estratégias de SEO para garantir a visibilidade dos sites.

Perguntado sobre o assunto, Vinícius disse que essa evolução não deve ser vista como uma ameaça, mas como um convite à inovação constante. A Agência de SEO Miranttus se posiciona justamente para ajudar empresas a navegar nesse cenário, explorando ao máximo o potencial das tecnologias que envolvem IA na pesquisa, enquanto ocorre um trabalho para fortalecer marcas com um SEO estratégico, adaptável e à prova de mudanças. “Estratégias de SEO orientadas por IA não se limitam mais a palavras-chave e backlinks, e sim focam em entender a intenção do usuário de forma mais profunda".

