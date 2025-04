Concurso global da GCCA revela imagens incríveis de todo o mundo — conheça os vencedores do Concrete in Life 2024/25

Uma deslumbrante imagem de um skatista em Venice Beach, Califórnia, EUA, conquistou o título de Foto do Ano 2024/25 do concurso Concrete in Life. Ela foi selecionada entre mais de 20.000 contribuições na competição global anual organizada pela GCCA, que celebra a estética e o papel fundamental do concreto no mundo.

OVERALL WINNER - Venice Beach Skating by Henrik Hagerup - Venice Beach, Los Angeles, USA

A imagem, vencedora do prêmio máximo de US$ 10.000 (dez mil dólares americanos), foi capturada por Henrik Hagerup no Venice Beach Skate Park, em Los Angeles, EUA. As bacias de concreto do parque foram inspiradas na cena de skate das piscinas abandonadas de Los Angeles na década de 1970. A foto de Henrik foi anunciada como a grande vencedora deste ano, junto com quatro vencedores de categoria e o campeão do voto popular.

Thomas Guillot, Diretor Executivo da GCCA, que ajudou a julgar o concurso deste ano, declarou: “As imagens incríveis ressaltam o impacto positivo do concreto em nossas vidas em todo o mundo. Seja na infraestrutura essencial, como pontes, ferrovias e estradas que percorremos, ou nos espaços que habitamos — casas, escritórios e escolas — o concreto é um material de enorme versatilidade. Nosso concurso convida qualquer pessoa com um smartphone, além de fotógrafos profissionais, a mostrar como o concreto é indispensável para nossas vidas e quão belo ele pode ser.”

Henrik Hagerup, cuja foto vencedora geral imortalizou um momento único em Venice Beach, EUA, disse: “Minha imagem celebra como o concreto, quando combinadoàcriatividade eàpaixão, estimula conexões, inspira sonhos e possibilita um potencial sem limites — não só em skateparks, mas também em comunidades em todo o mundo. Vencer a competição Concrete in Life 2024/25 é uma grande honra.”

As contribuições vieram de todos os continentes, trazendo imagens impressionantes do mundo urbano moderno, desde arranha-céus até infraestrutura fundamental, como redes de transporte — ferrovias, pontes e estradas — e estruturas essenciais, como proteções costeiras e represas. As fotos também revelam momentos íntimos de convivência em vilarejos e parques infantis, além de obras arquitetônicas refinadas e muito mais.

Diane Hoskins, Copresidente Global da Gensler, uma das principais empresas de design e arquitetura do mundo e jurada do concurso, declarou: “As imagens premiadas evidenciam a importância do concreto na diversidade de nossas vidas e reforçam a necessidade da sua descarbonização. A excelência no design de nossos edifícios e infraestrutura só é possível graças às propriedades fundamentais do concreto.”

Além do vencedor geral, quatro vencedores de categoria foram anunciados, cada um recebendo um prêmio de US$ 2.500. Anvar Sadath TA foi reconhecido na categoria Concreto Urbano por sua fotografia "Urban Flow" (Fluxo Urbano), capturada em Dubai, Emirados Árabes Unidos, com o icônico Burj Khalifa ao fundo. A imagem de uma estação de metrô em Washington, D.C., feita por Wentao Guo e intitulada "Structure as Aesthetics" (Estrutura como Estética), venceu na categoria Infraestrutura de Concreto. Wellington Kuswanto conquistou o prêmio na categoria Concreto na Vida Cotidiana, com sua foto do Bedok Jetty, em Cingapura. Já a categoria Beleza e Design teve como vencedor Artemio Layno, com sua fotografia "Broken Building" (Edifício Fragmentado), registrada em Amsterdã, Países Baixos.

O prêmio Voto Popular, escolhido pelo público e avaliado em US$ 5.000, foi conquistado por Mohamed Rafi com sua foto "Fluttering Through Life" (Flutuando pela Vida), capturada em Pondicherry, Índia.

Chris George, Diretor de Conteúdo da Digital Camera World, que também integrou o júri da competição deste ano, afirmou: “O concreto nos cerca e carrega uma beleza que pode passar despercebida por algumas pessoas. O concurso global de fotografia Concrete in Life segue provando que é possível capturar imagens incríveis da arquitetura e do cenário urbano, destacando a elegância desse material fundamental para a construção em todo o mundo.”

Todos os vencedores e as fotos finalistas, assim como a versão online da galeria, estão disponíveis em https://gccassociation.org/concreteinlife2425/

Alguns depoimentos dos vencedores:

Henrik Hagerup, vencedor geral - Venice Beach Skating, disse:“Estou verdadeiramente honrado, imensamente feliz e profundamente grato por minha imagem ter sido escolhida para representar a GCCA como a Vencedora Geral da Competição Concrete in Life 2024/25.”

“Capturei minha foto em Venice Beach, em Los Angeles, um destino vibrante onde pessoas do mundo todo vêm para curtir o sol, o oceano e, claro, o icônico parque de skate. Esse espaço efervescente é um polo de criatividade, onde sempre há algo novo e empolgante acontecendo. Quando estou em Los Angeles, passo horas por aqui, câmera em mãos, esperando pacientemente pelo instante ideal para fotografar.

Minha imagem é uma homenagem ao concreto, que, quando combinado com criatividade e paixão, cria laços, inspira sonhos e abre caminho para possibilidades infinitas, não só em parques de skate, mas também em comunidades ao redor do mundo.”

Anvar Sadath TA, vencedor da categoria Concreto Urbano com a foto "Urban Flow", registrada em Dubai, declarou:“É uma honra vencer a competição Concrete in Life 2024/25 na categoria Concreto Urbano! Minha fotografia premiada evidencia a relação dinâmica entre as estruturas de concreto e o cenário urbano vibrante, demonstrando como o concreto define nossas experiências na cidade.”

Wellington Kuswanto, vencedor da categoria Concreto na Vida Cotidiana com a foto do Bedok Jetty, em Cingapura, declarou:“Estou extremamente feliz por minha foto ter sido escolhida como vencedora na categoria Vida Cotidiana. O Bedok Jetty tem um significado especial para mim, pois pedalo e passo tempo lá todo fim de semana. Foi essa conexão que me inspirou a submeter a imagem deste lugar específico ao concurso, já que ele representa um espaço público construído em concreto e amplamente utilizado por muitas pessoas em diversas atividades do dia a dia.”

Wentao Guo, vencedor da categoria Infraestrutura de Concreto com a foto "Structure as Aesthetics", capturada em Washington, D.C., EUA, declarou:“Capturei esta imagem em uma das estações de metrô de Washington, D.C., projetadas pelo arquiteto Harry Weese. Fiquei cativado pelo contraste entre a efemeridade do transporte e a solidez do concreto. É uma honra imensa ser vencedor da competição Concrete in Life 24/25, tendo essa valiosa chance de mostrar, através da minha câmera, a verdadeira essência do concreto no espaço urbano.”

Artemio Layno, vencedor da categoria Beleza e Design do Concreto com a foto "Broken Building", capturada em Amsterdã, Países Baixos, declarou:“Estou extremamente feliz e grato por minha foto ter sido escolhida como vencedora da competição Concrete in Life 24/25. Tirei essa foto em Amsterdã, e fiquei impressionado com o quão criativo e moderno é o design do edifício — parece ter sido recortado e separado ao meio da estrutura principal. Sua arquitetura é composta por um grande número de terraços. O concreto não é apenas um elemento essencial na construção de estruturas, mas também pode ser utilizado para expressar obras artísticas de beleza surpreendente.”

Mohamed Rafi, vencedor do Voto Popular com a foto "Fluttering Through Life", registrada em Pondicherry, Índia, declarou:“É uma grande honra ser o vencedor da categoria Voto Popular da competição Concrete in Life 2024/25! Esta fotografia, feita em Pondicherry, captura um instante comum transformado em arte: uma mulher idosa passa diante de um mural, sem perceber que suas silhueta se alinha às asas de borboleta pintadas na parede. Para mim, essa imagem simboliza resiliência, beleza inesperada e como nosso entorno nos molda de formas sutis. A fotografia de rua é sobre encontrar significado em momentos passageiros, e fico feliz que essa foto tenha gerado conexão com tantas pessoas.”

Jurados

Diane Hoskins, Copresidente global, Gensler

Chris George, Diretor de conteúdo, Digital Camera World

Thomas Guillot, CEO, GCCA

