Zema Global reforça oferta de análise com aquisição da cQuant.io

A Zema Global, líder em oferecer soluções de gerenciamento e análise de dados para empresas envolvidas nos setores de energia, commodities e financeiro, anunciou hoje a aquisição da cQuant.io, líder do setor em soluções analíticas para empresas de energia e commodities. A aquisição, respaldada pelo atual investidor da Zema Global, FTV Capital, marca uma etapa significativa na missão da empresa de fornecer informações a nível empresarial em tempo real que transformam o modo como as empresas de energia e commodities operam.

Andrea Remyn Stone, Diretora da Zema Global, disse: "Este é um momento importante para a Zema Global e nossos clientes. Ao trazer a cQuant.io ao grupo, damos um grande passo rumoàentrega de recursos de dados e análises verdadeiramente de ponta a ponta. Nossa oferta combinada irá capacitar os setores de energia e commodities com a precisão, velocidade e inteligência necessárias para prosperar no ambiente dinâmico atual."

Esta aquisição estratégica combina os recursos empresariais de gerenciamento de curvas e dados da Zema Global com a plataforma de análise avançada da cQuant.io, ao permitir que os clientes tomem decisões mais rápidas e precisas em mercados altamente complexos e voláteis.

As empresas são exclusivamente complementares, com cada uma fornecendo plataformas nativas de nuvem de alto desempenho, agora capazes de abranger todo o espectro de ingestão de dados, avaliação, prognóstico e otimização de portfólios.

Segundo os termos do contrato, David Leevan, ex-Diretor Executivo da cQuant.io, irá se tornar Presidente da Zema Global e liderar a expansão da empresa para análises avançadas. A cQuant.io irá operar como uma subsidiária integral, com a marca "A Zema Global Company".

David Leevan, ex-Diretor Executivo da cQuant.io e Presidente da Zema Global, comentou: "Estamos imensamente entusiasmados em unir forças com a Zema Global. A combinação da infraestrutura de dados líder de mercado da Zema Global com nossa infraestrutura analítica é uma proposta incrivelmente poderosa para o mercado. Estamos empolgados em oferecer aos clientes uma solução unificada que satisfaça suas necessidades em evolução - desde a aquisição de dados até a otimização de portfólios e riscos."

Robert Anderson, Sócio na FTV Capital, comentou: "Esta aquisição surge de uma visão compartilhada entre a Zema Global e a cQuant.io para reformular fundamentalmente o futuro da tomadas de decisão sobre energia e commodities." Brent Fierro, Sócio na FTV Capital, acrescentou: "Estamos imensamente orgulhosos de apoiar esta aquisição estratégica, que posiciona a organização recentemente expandida como uma clara líder de mercado em informações baseadas em dados e inteligência operacional."

A aquisição destaca o compromisso da Zema Global em solucionar os principais desafios enfrentados por empresas de energia e commodities, incluindo a crescente complexidade de dados e a otimização de decisões em tempo real em todas as operações mundiais. Os clientes irão se beneficiar da melhor interoperabilidade, obtenção de informações com mais rapidez e um perfeito fluxo de trabalho de dados para análise em todas as classes de ativos e geografias.

Com mais de 200 clientes em todo o mundo, a pegada da Zema Global agora inclui uma equipe de análise internacional expandida e maior profundidade em modelagem quantitativa, avaliação de ativos, prognóstico de energias renováveis ??e otimização de coberturas. A Zema Global e a cQuant.io continuarão operando como entidades estreitamente alinhadas, ao investir em inovação, desenvolvimento de produtos e suporte mundial para oferecer soluções confiáveis ??a nível empresarial aos participantes de mercado mais sofisticados do mundo.

Massumi + Consoli e KPMG atuaram como consultorias da Zema Global e FTV Capital, e D.A. Davidson e Foley and Lardner LLP atuaram como consultorias da cQuant. Os termos financeiros não foram divulgados.

Sobre a Zema Global

A Zema Global Data Corporation é líder em oferecer dados, análises e soluções de curva, capacitando organizações a aproveitar o crescimento estratégico e o poder dos dados para tomadas de decisão com informação. Tendo um compromisso com a inovação e o sucesso do cliente, a Zema Global agrega valor incomparável a seus clientes internacionais.

Sobre a cQuant.io

Fundada em 2016, a cQuant.io é líder do setor em soluções analíticas para empresas de energia e commodities. Especializada em análise total de portfólios, a solução nativa de nuvem da cQuant simula todos os fatores de risco, prevê o desempenho de portfólios e otimiza estratégias. Seus clientes incluem empresas de serviços públicos, IPPs, operadores e desenvolvedores de energias renováveis ??que buscam tomadas de decisão com rapidez e precisão em seus portfólios.

Sobre a FTV Capital

A FTV Capital é uma empresa de investimento em capital de crescimento com foco em setores, a qual levantou mais de US$ 10,2 bilhões para investir em empresas inovadoras e de alto crescimento em tecnologia e serviços empresariais, bem como tecnologia e serviços financeiros. Fundada em 1998, a FTV desenvolveu um modelo de capital de crescimento altamente diferenciado e disciplinado, o qual alavanca a profunda experiência de domínio da empresa e o enfoque de investimento temático para ajudar as empresas de portfólios a acelerar o crescimento. A FTV também oferece às empresas acessoàsua Global Partner Network®, um grupo estratégico com mais de 600 executivos de muitas das principais empresas de serviços financeiros do mundo, eàFTV Propel®, uma equipe interna de líderes operacionais experientes que fornecem consultoria e recursos em diversas funções comerciais de importância. Para mais informações, acesse www.ftvcapital.com e siga a empresa no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250401545894/pt/

Contatos com a mídia

Prosek Partners em nome da FTV Capital

pro-ftvcapital@prosek.com

Tel.: 646-818-9051