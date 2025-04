MultiBank Group registra resultados financeiros excepcionais com receita de US$ 361,8 milhões e EBITDA de US$ 284,9 milhões em 2024

O MultiBank Group, a maior instituição de derivativos financeiros do mundo com sede em Dubai, obteve um desempenho financeiro recorde em 2024, reforçando seu status como líder mundial do setor.

Segundo as últimas demonstrações financeiras auditadas, a receita do MultiBank Group aumentou para US$ 361.874.865, um aumento de 18% em relação aos US$ 306.636.714 em 2023. Enquanto isto, o EBITDA disparou em 24,5% para chegar a US$ 284.909.572 em comparação a US$ 228.792.229 no ano anterior. Este marco ressalta o crescimento internacional do Grupo, os avanços tecnológicos e seu compromisso em agregar valor excepcionalàsua rede mundial de clientes.

O Grupo também relatou um aumento de 16% no lucro líquido, passando de US$ 226.837.355 em 2023 para US$ 264.054.898 em 2024, com destaqueàgrande eficiência operacional e lucratividade sustentada.

Em seus comentários, Naser Taher, Fundador e Presidente do MultiBank Group, disse: "Nossos excepcionais resultados financeiros são uma prova de nossa busca incansável por excelência, inovação e confiança do cliente. À medida que continuamos expandindo a nível mundial, permanecemos comprometidos em oferecer soluções financeiras de classe mundial que capacitam operadores e instituições ao redor do mundo. E esperamos seguir consolidando este sucesso nos próximos anos."

Ao gerenciar um impressionante volume diário de negociação de mais de US$ 25,6 bilhões, o MultiBank Group atende a uma ampla e diversificada clientela de mais de 2 milhões de operadores em 100 países, sento licenciado por 17 reguladores financeiros em todo o mundo. O Grupo está definindo novos padrões do setor com suas plataformas de negociação online fáceis de usar, que aproveita a tecnologia de ponta, enquanto demonstra seu comprometimento em oferecer soluções de negociação rentáveis e produtos financeiros de vanguarda.

O MultiBank Group, com sede na Califórnia, EUA, em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros, que atende a mais de 2 milhões de clientes em 100 países e ostenta um volume diário de negociação superando US$ 25,6 bilhões. Reconhecido por suas soluções de negociação inovadoras, conformidade regulatória robusta e excepcional atendimento ao cliente, o Grupo oferece diversos serviços de corretagem e soluções de gestão de ativos. É regulamentado em cinco continentes por 17 das autoridades financeiras mais conceituadas do mundo. As premiadas plataformas de negociação do Grupo oferecem alavancagem de até 500:1 em uma gama diversificada de produtos, incluindo Forex, Metais, Ações, Commodities, Índices e Criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 70 prêmios financeiros reconhecendo sua excelência em negociação e conformidade regulatória. Para mais informações, acesse o site do MultiBank Group.

