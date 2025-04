TVS Motor Company registra suas maiores vendas no ano fiscal 2024-25

TVS Motor Company (TVSM), líder mundial em fabricação de veículos, que opera nos segmentos de duas e três rodas, anunciou hoje que registrou suas maiores vendas de veículos no ano fiscal de 2024-25. As vendas de veículos aumentaram de 4,19 milhões de unidades no ano fiscal de 2023-24 para 4,74 milhões de unidades em 2024-25, um crescimento de 13%. As exportações da Índia registraram um crescimento de 18%, aumentando de 1,13 milhão de unidades para 1,195 milhão durante o ano.

Desempenho em março de 2025:

No mês de março, a Empresa registrou um crescimento de 17%, com um total de vendas de veículos aumentando de 354.592 unidades em março de 2024 para 414.687 unidades em março de 2025.

Veículos de duas rodas registraram um crescimento de 16%, com aumento de vendas de 344.446 unidades em março de 2024 para 400.120 unidades em março de 2025. Motocicletas registraram um crescimento de 15%, com aumento de vendas de 171.611 unidades em março de 2024 para 196.734 unidades em março de 2025. Scooters registraram um crescimento de 27%, com aumento de vendas de 131.472 unidades em março de 2024 para 166.297 unidades em março de 2025. Veículos elétricos registraram um crescimento de 77%, com aumento de vendas de 15.250 unidades em março de 2024 para 26.935 unidades em março de 2025.

O total de exportações da empresa registrou um crescimento de 23%, com aumento de vendas de 91.972 unidades em março de 2024 para 113.464 unidades em março de 2025. As exportações de veículos de duas rodas registraram um crescimento de 22%, com aumento de vendas de 83.914 unidades em março de 2024 para 102.498 unidades em março de 2025.

Desempenho no quarto trimestre do ano fiscal de 2024-25:

Durante o quarto trimestre, o total de vendas de veículos de duas rodas registrou um crescimento de 14%, com aumento de vendas de 1,03 milhão de unidades para 1,18 milhão de unidades. As vendas de veículos de três rodas registraram um crescimento de 21%, com aumento de vendas de 30.000 unidades para 36.600 unidades. As exportações da Índia, durante o trimestre, aumentaram 31%, com aumento de vendas de 260.000 unidades para 340.000 unidades.

A TVS Motor Company é uma das cinco maiores fabricantes de veículos de duas e três rodas do mundo. Os veículos da TVSM são companheiros diários de mais de 58 milhões de usuários em mais de 80 países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250401196121/pt/

Para questões referentes à mídia, entre em contato com: Kanika Mehta - kanika.mehta@tvsmotor.com