Diversidade Sim! é lançado pela Universidade Zumbi dos Palmares

A Universidade Zumbi dos Palmares (UniZumbi) lançou no último dia 21 de março – Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial – o Movimento nacional Diversidade Sim!, uma iniciativa pela defesa e ampliação de políticas afirmativas de diversidade, equidade e inclusão nos setores público e privado do Brasil.

A cerimônia de lançamento da campanha aconteceu no Campus da UniZumbi, em São Paulo, e contou com a participação do reitor e anfitrião Dr. José Vicente, representantes da sociedade civil, lideranças do setor corporativo e instituições sociais e autoridades públicas comprometidas com a diversidade em todas as esferas da sociedade brasileira.

José Vicente, que lidera o Movimento Diversidade Sim!, explicou que o objetivo imediato é criar uma campanha nacional de conscientização sobre a importância da diversidade para a sociedade brasileira; a formação de uma rede nacional de instituições comprometidas com a proteção e promoção da agenda; e a criação de uma Frente Parlamentar de defesa da diversidade, equidade e inclusão no Congresso Nacional.

Diversidade Sim! propõe o desenvolvimento de políticas e programas de formação e aprimoramento continuado para a formação e gestão em diversidade para líderes no mercado de trabalho público e privado no Brasil. O compromisso também prevê a criação de um Índice Nacional Empresarial de diversidade, equidade e inclusão e premiação para reconhecer as empresas, instituições e personalidades comprometidas com a agenda.

Claudionor Alves, diretor de Inclusão e Diversidade do grupo Carrefour no Brasil, ressaltou que a educação é o principal instrumento para promover ações afirmativas e transformações sociais. “Se gente não tiver coragem e compromisso, a gente não consegue mudar esse país. Precisamos, sobretudo, colocar esse compromisso em prática. Estamos comprometidos com a inclusão, a mudança e a igualdade. É uma honra participar do movimento Diversidade Sim!, principalmente em um momento em que muitas pessoas e empresas estão mirando o retrocesso”, disse o executivo.

Dr. Raphael Vicente, presidente da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, que representa mais de 100 empresas no país (12% do PIB do Brasil), ressaltou que é essencial a união do setor corporativo na defesa e promoção da inclusão e da diversidade. “Queremos unir esforços, pois a discriminação racial é parte estruturante da sociedade brasileira e do mercado de trabalho. Diversidade de pessoas é para que todas as pessoas sejam incluídas. Avançamos nos últimos anos, mas temos muito a avançar”.

Para Reinaldo Bugarelli, secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTQIA+, a construção de soluções só acontece quando há diversidade e comprometimento de todos os setores. “É preciso ter ações afirmativas, pois é impossível dizer sim à diversidade sem dizer um grande não à discriminação. 56% da população brasileira é formada por pessoas negras. Precisamos centralizar as pessoas negras na agenda da diversidade. Quando a população negra ganha, o país inteiro ganha”.

Secretária executiva de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da prefeitura de São Paulo, Elaine Gomes de Lima pontuou que a construção da diversidade é uma luta diária no Brasil. Ela afirmou que “a prefeitura está muito feliz de assinar o manifesto Diversidade Sim! Contem conosco”. Tobias da Vai-Vai também destacou a importância da campanha durante o lançamento na UniZumbi. “O caminho não é fácil, mas a gente continuará lutando como sempre fizemos”, encorajou.

“A diversidade é um compromisso comum de todos nós”, lembrou a Pró-reitora da Unifesp Débora Galvani durante a sua fala no lançamento do movimento Diversidade Sim! “As cotas estão construindo um país com universidades mais plurais. Reafirmamos aqui o nosso compromisso com a diversidade e, ao mesmo tempo, fazemos uma autocrítica sobre os nossos desafios e necessidades para expandir o acesso à educação para todas as pessoas”.

Durante a cerimônia de lançamento houve a leitura do documento Diversidade Sim!, que foi assinado pelas autoridades e lideranças presentes. Até o momento, 32 empresas já aderiram ao compromisso.

Vicente ressaltou que o Brasil avançou na agenda de diversidade nas últimas duas décadas, sobretudo nas políticas de cotas no setor público. Todavia, persiste o desafio de fazer as cotas se concretizarem na prática com o pleno preenchimento das vagas, o que ainda não acontece. Já no setor corporativo a prioridade é preservar a expandir as políticas afirmativas em empresas de todos os portes por meio de uma legislação dedicada às ações afirmativas raciais.

O movimento irá propor ao governo a criação de um certificado em reconhecimento às empresas alinhadas à diversidade, equidade e inclusão. Até o momento, a campanha reúne 32 adesões, como Ambev, Itaú, GPA, Carrefour, BNDES, Cema, MetroRio, Unip, Febraban, Bosch, entre outras.

A Campanha Diversidade Sim! também lançou um site, página no Instagram e abaixo assinado on-line em defesa e ampliação da inclusão, diversidade e equidade em todas as esferas da sociedade brasileira.

Instagram: @simdiversidade

Website: http://www.diversidadesim.com.br