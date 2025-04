Novas estratégias transformam consumo de telefonia pré-pago

O comportamento dos consumidores vem passando por rápidas mudanças em razão do desenvolvimento tecnológico e da crescente demanda por serviços personalizados. De acordo com um levantamento recente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel, 2023) , aproximadamente 40% dos usuários de telefonia móvel no Brasil utilizam linhas pré-pagas. Geralmente, esse grupo de consumidores tem acesso limitado a benefícios oferecidos nos planos pós-pagos. Diante disso, empresas do setor têm buscado novas estratégias para ampliar o engajamento e a fidelização desse público.

Buscando atender diretamente a esse público, algumas operadoras têm criado ações voltadas especificamente aos consumidores pré-pagos. É o caso da Dry Telecom, operadora móvel virtual (MVNO), que anunciou recentemente o lançamento do clube de vantagens dedicado exclusivamente aos usuários de telefonia pré-paga no país. A iniciativa conta com as parcerias das marcas LariCel, CUFA e Tricolor Chip, todas integrantes do portfólio da Dry Telecom.

Disponível aos consumidores a partir de março de 2025, o Clube de Vantagens fornecerá acesso a descontos e ofertas exclusivas em parceria com mais de 200 empresas nos segmentos de saúde, bem-estar, alimentação, entretenimento e consumo em geral. Alguns dos principais parceiros incluem Casas Bahia, Ponto Frio, Magalu, Netshoes, Centauro, Nike, Mizuno, Renner, Natura, MAC, Eudora, Dafiti, Diesel, Carrefour, Domino’s, Dolce Gusto, Extra, Kabum e Fast Shop. Além disso, o clube também disponibilizará descontos em redes de cinema, como Cinemark; parques temáticos, como o Zoo SP; plataformas de hospedagem, exemplo do Hoteis.com; aplicativos de transporte; e farmácias, estas últimas com condições especiais por meio do Cartão Vida Link, aceito em mais de 20 mil estabelecimentos em todo o país. Outra possibilidade será a possibilidade de cashback via Pix em compras selecionadas.

“Queremos oferecer facilidades reais para nossos clientes e oportunidades exclusivas. A adesão ao programa é bastante simples: é necessário que o consumidor seja cliente da Dry Telecom, utilizando chips LariCel, CUFA ou Tricolor Chip, com o serviço de recarga programada ativa, disponível diretamente no aplicativo da operadora. Após cumprir esse critério, o acesso ao clube ocorre automaticamente, permanecendo válido por 30 dias após cada renovação do plano”, explica Jessie Morais, diretora de marketing (CMO) da Dry Telecom.

Jessie Morais, responsável pela criação do clube de vantagens, destaca ainda que o objetivo central da iniciativa é fortalecer o relacionamento com o público consumidor pré-pago, buscando oferecer praticidade, economia e benefícios exclusivos.

“A implantação do Clube de Vantagens faz parte de uma estratégia mais abrangente da Dry Telecom para expandir sua base de clientes na categoria pré-paga, consolidando sua presença no setor de telefonia móvel e aumentando o engajamento e a fidelização dos usuários”, finaliza a diretora.

Sobre a Dry Telecom

Dry Telecom é uma operadora móvel virtual (MVNO) desenvolvedora de marcas como LariCel, parceria com a atriz Larissa Manoela; Alô Social, vinculada à Central Única das Favelas (CUFA); e o Tricolor Chip, parceria com o São Paulo Futebol Clube. A empresa oferece serviços móveis digitais pré-pagos, englobando internet, ligações e SMS. A Dry Telecom disponibiliza também benefícios adicionais para os usuários por meio de iniciativas pontuais, como o recém-lançado Clube de Vantagens.

