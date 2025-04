Mineração avança para promover diversidade, equidade e inclusão

O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) realizou nesta última quarta-feira (26/03) a 4ª edição da Diversibram – A Mineração Sem Rótulos, evento destinado a discutir e a incentivar a implantação de políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I) no setor.

O congresso foi realizado de forma híbrida no auditório da Escola Superior Dom Helder Câmara, em Belo Horizonte (MG), com participação de mais de 2 mil profissionais do setor de forma presencial e on-line e 40 painelistas, que geraram sete horas de conteúdo.

Para assistir o conteúdo na íntegra, basta acessar o canal YouTube do IBRAM.

Foram realizados cinco painéis reunindo as principais lideranças do setor de mineração, organizados pelo Grupo de Trabalho de Diversidade e Inclusão do IBRAM, que reúne representantes de 36 empresas, de acordo com os seguintes temas: “Diversidade, Equidade e Inclusão - Uma visão compartilhada sobre o futuro”; “Como as organizações estão criando uma cultura inclusiva e livre de assédio - Homens como aliados”; “Estratégia de desenvolvimento & engajamento em DE&I”; “Saúde integral com foco nos grupos minorizados”; e “Atração e seleção no setor mineral, olhar de futuro – como manter-se atrativo diante do mercado (comunidades e gerações)”.

Diversibram apresenta protocolos TSM e guia de boas práticas em DE&I

Outras atividades da 4ª Diversibram foram os lançamentos de dois protocolos do TSM, sigla em inglês para Towards Sustainable Mining ou Rumo à Mineração Sustentável, e do e-book de Boas Práticas de Diversidade, Equidade e Inclusão. Os protocolos são destinados à DE&I e à Saúde Psicológica dos colaboradores. Já o e-book é um guia de boas práticas das próprias empresas e aborda cases de sucesso para a diversidade e inclusão dentro do setor mineral.

Além disso, as empresas participantes também apresentaram a série Cases - Atração, Seleção e Desenvolvimento, com um aprofundado debate sobre estratégias para a atração, seleção e desenvolvimento de talentos para o setor. A ideia é fomentar ações concretas que ultrapassem discursos e gerem impactos reais.

Ana Sanches: “Diversidade é um caminho sem volta”

Ao abrir a conferência, a presidente da Anglo American no Brasil e do Conselho Diretor do IBRAM, Ana Sanches, afirmou que “a diversidade é um caminho sem volta e vai muito além do politicamente correto. A diversidade entra no business case de uma empresa onde a gente tenha um ambiente saudável, onde cada um que entra para trabalhar se sinta acolhido e acolhida para dar o seu melhor”, disse.

Ana Sanches afirmou ainda que a diversidade vai superar a turbulência enfrentada na atualidade – referindo-se à resistência que o tema ainda gera no exterior. Sobre este ponto, o diretor-presidente da Samarco, Rodrigo Alvarenga Vilela, afirmou que a realidade no Brasil é bastante diferente do que acontece em outros países, como os EUA: “Temos uma legislação muito poderosa, no sentido de nos auxiliar na busca de um movimento contínuo e legítimo de DE&I”, concluiu.

A presidente do Conselho Diretor do IBRAM lembrou ainda que o setor da mineração é considerado historicamente pouco diverso, mas o país registra avanços: “Segundo dados do Women In Mining Brazil, o setor tinha representatividade feminina de 15% em 2021, número que saltou para 23% em 2024. É pouco ainda, mas é um dado que a gente precisa celebrar”. Ela acrescentou que o setor precisa dar mais atenção também a outros grupos minorizados, já que DE&I vai além de gênero e raça, como LGBTQIA+, pessoas com deficiência (PcD), diversidade geracional, disse.

Fernando Azevedo: “DE&I é o alicerce de uma mineração moderna, justa e sustentável”



Já o vice-presidente do IBRAM, Fernando Azevedo e Silva, lembrou que a diversidade, equidade e inclusão são compromissos estratégicos dos associados da entidade. “Trata-se de um alicerce de uma mineração moderna, justa e sustentável. Faz parte da carta de compromisso da questão de ESG (Environmental, Social and Governance, referindo-se às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização). E felizmente temos um Grupo de Trabalho da D&I em nossa instituição”, disse.

Por sua vez, Vera Lúcia, gerente-geral de Desenvolvimento Humano e Organizacional na Samarco e líder, pelas empresas, do grupo de trabalho de DEI, salientou que não se trata de ativismo, mas do futuro do setor de mineração. “Por isso, precisamos avançar em ações estruturantes, investir em planejamento, em metas, e buscar aliados. Nesse sentido, o IBRAM exerce papel fundamental, liderando o setor, disseminando boas práticas e assumindo compromissos públicos”.

Raul Jungmann: diversidade faz parte da democracia

Em sua fala de encerramento, o diretor-presidente do IBRAM, Raul Jungmann, relembrou um trecho da música “Sampa”, de Caetano Veloso, que diz: “Narciso acha feio o que não é espelho”. “É essencial, para que nós possamos ter uma sociedade mais justa, o princípio da aceitação do outro”. Jungmann afirmou que, ao se falar em diversidade, “estamos falando de nos conectarmos com o mundo e a luta de mulheres, negros, LGBTs, excluídos em geral. É um movimento no qual as empresas de mineração se alinham historicamente e têm marcos importantes”.

Finalmente, Jungmann salientou a necessidade de a sociedade reconhecer que a diversidade faz parte da democracia. “Ela faz parte do respeito de um pelo outro. Faz parte, sobretudo, de uma sociedade inclusiva e mais justa”.

A 4ª Diversibram foi realizada com patrocínios de BHP (categoria Ouro), Anglo American, Bemisa, Nexa (Prata), Anglo Gold Ashanti, Mosaic e Vale (Bronze).