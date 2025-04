Nova técnica combina lipo de papada e contorno facial

O interesse por procedimentos estéticos minimamente invasivos segue em crescimento no Brasil. Segundo a Surgical & Cosmetic Dermatology, 66,9% da população demonstra interesse em tratamentos estéticos faciais que priorizam soluções com menor complexidade cirúrgica.

Nesse cenário, o cirurgião-dentista com atuação em harmonização facial e cirurgia bucomaxilofacial, Imad Kattoua, desenvolveu a chamada Técnica de Papada Estruturada (LIPOEX), um protocolo que busca redefinir a região submentoniana por meio de abordagem combinada, com etapas de remoção de gordura, tratamento das estruturas locais e uso da gordura do próprio paciente para enxerto em áreas como o mento e mandíbula.

De acordo com o profissional, a metodologia proposta tem como diferencial a análise individualizada de cada caso. “A abordagem permite a personalização do tratamento, com base na anatomia de cada paciente”, explica.

A técnica é descrita como minimamente invasiva, realizada sem cortes aparentes. O procedimento é feito sob anestesia local e tem duração aproximada de 1h20. A recuperação, conforme informado, ocorre em poucos dias, com retorno gradativo às atividades rotineiras. Possíveis edemas ou hematomas são esperados e podem ser amenizados com orientações clínicas específicas.





Como funciona o protocolo



O procedimento desenvolvido envolve três etapas principais:

Mapeamento facial e avaliação individualizada – Os pacientes passam por uma análise clínica com objetivo de definir a estratégia mais indicada. Em alguns casos, exames complementares são solicitados como parte do processo.

Aspiração da gordura submentoniana – A remoção da gordura é feita por meio de microincisões posicionadas de forma estratégica, com foco em preservar a harmonia facial e evitar cicatrizes visíveis.

Acompanhamento pós-procedimento – Há um período de acompanhamento clínico de até 90 dias, com suporte voltado à recuperação e eventuais ajustes terapêuticos.

Contexto clínico e demanda



A intensificação do uso das redes sociais tem influenciado diretamente a forma como indivíduos percebem sua imagem corporal. Segundo estudo publicado na Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o padrão de beleza amplamente difundido em plataformas digitais pode gerar insatisfação com características faciais consideradas naturais, como a presença de papada.

Nesse cenário, cresce o interesse por procedimentos estéticos voltados ao contorno facial, motivado por questões que envolvem autoestima e adequação aos padrões percebidos como desejáveis.

Treinamento e capacitação



Além da atuação clínica, Imad Kattoua conduz treinamentos voltados a profissionais da área de harmonização facial. Segundo o especialista, mais de 500 profissionais já participaram de seus cursos voltados à aplicação prática da técnica.





Para mais informações:



Website: https://www.instagram.com/dr.imadkattoua/