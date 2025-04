Studybay abre inscrições do concurso de redação para bolsas de estudo 2025

Para a equipe, a iniciativa, que já é realizada desde 2011, tem o objetivo de dar suporte a estudantes universitários, ajudando-os a atingir o sucesso acadêmico por meio da premiação com bolsas de estudo.

Em 2025, os temas disponibilizados para o concurso de redação são:

O papel da tecnologia no futuro sustentável do Brasil

Impacto dos streamings e redes sociais na produção cultural

A importância do pensamento crítico e da criatividade na era da informação

Quem pode se inscrever no concurso?

O concurso está disponível para alunos de todo o Brasil durante o período de inscrições, que vai até 30 de maio. Poderão se inscrever no programa estudantes que se enquadrem nas seguintes características:

Estudantes do último ano do ensino médio e alunos de graduação e pós-graduação.

Candidatos com 18 anos ou mais.

Candidatos que estejam devidamente matriculados em período integral em uma faculdade credenciada, faculdade comunitária ou escola de ensino médio.

Inscrições que forneçam informações adequadas sobre a escola que o candidato frequenta.

Etapas de inscrição do Concurso Anual de Redação da Studybay

São três etapas básicas que os estudantes devem cumprir para completar a inscrição: escolha do tema entre as três opções fornecidas, envio da redação e envio de um comprovante de matrícula:

Escolha do tema: escolher entre os temas disponibilizados para 2025 e escrever uma redação, certificando-se de seguir cuidadosamente as diretrizes estabelecidas na página oficial do programa. Envio da obra: submeter a redação até 30 de maio de 2025, preenchendo o formulário de inscrição adequadamente. Envio de um comprovante de matrícula: a Studybay solicitará ao estudante o envio de um comprovante de matrícula que ateste que o candidato frequenta a 3° ano do ensino médio ou faculdade.

Como funciona a premiação do concurso

A premiação do programa será dividida entre as três primeiras colocações: o primeiro lugar receberá R$1.500,00, o segundo colocado receberá R$1.000,00 e o terceiro colocado receberá R$500,00. Os vencedores receberão um pagamento único feito diretamente a eles via PayPal em até cinco dias úteis após nos enviar a conta.

Sobre a Studybay

A Studybay é uma plataforma online de assistência acadêmica que conecta estudantes a especialistas. É direcionada a alunos do ensino médio e universitários que buscam apoio acadêmico durante a vida escolar.

Informações de contato:

Jorge Senna

Gerente de Suporte ao Cliente

suporte@mystudybay.com.br

+55 11 4680-2890

Website: https://studybay.com/