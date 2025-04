PUMA abrirá primeira loja modelo na Europa na Oxford Street no outono europeu de 2025

A PUMA está para abrir sua altamente esperada loja modelo no coração do West End em Londres no outono europeu de 2025, sendo a primeira deste tipo da marca na Europa. O novo espaço, localizado a poucos segundos de Selfridges e da estação Bond Street do metrô, tem 24.000 pés quadrados e oferecerá uma experiência imersiva e interativa que combina desempenho esportivo e tecnologia com inovadores designs de moda urbana.

PUMA is set to open its highly anticipated flagship store in the heart of London’s West End in Autumn 2025, marking the brand’s first-ever European flagship.

Esse passo faz parte da estratégia de elevação da marca PUMA para fortalecer sua presença internacionalmente, fornecendo uma experiência de compras que reflita a inovação, o desempenho esportivo e a profunda conexão da marca com a cultura de rua global.

A nova loja oferecerá uma experiência incomparável, combinando esporte, desempenho e moda, onde os clientes poderão mergulhar em uma série de experiências únicas, incluindo oportunidades de personalização.

"Após inaugurar nossa loja modelo em Las Vegas no ano passado, estamos incrivelmente entusiasmados de anunciar que nossa primeira loja modelo na Europa abrirá mais tarde este ano", afirmou Arne Freundt, CEO da PUMA. "Nossa loja modelo em Londres é uma peça importante da nossa estratégia de elevação da marca. Dá vida ao melhor da marca PUMA para nossos clientes e apresenta nossas mais recentes inovações e novidades em design como parte de uma experiência imersiva. Estamos na expectativa de nos mudarmos para a nova casa da marca em uma das cidades globais mais vibrantes e estimularmos nossos consumidores".

Lucynda Davies, diretora-geral da PUMA no Reino Unido e Irlanda, afirmou: "Estamos entusiasmados de anunciar nossa nova loja modelo em Londres, dando um empolgante passo adiante para a PUMA no Reino Unido. Londres é uma cidade importante para a marca, e essa localização prestigiosa na Oxford Street reflete nosso compromisso com o fornecimento de uma experiência única e liderada pelo consumidor. Embora nossa loja na Carnaby Street nos atenda bem desde 2002, esta loja modelo ampliará os produtos oferecidos e dará vida às categorias de desempenho e estilo de vida da PUMA em um ambiente de loja modelo".

Outros anúncios serão feitos antes da grande inauguração da loja no quarto trimestre de 2025.

Para mais informações sobre a PUMA e nossa nova campanha da marca Go Wild, acesse puma.com ou siga nossa jornada nas mídias sociais @PUMA.

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, criando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, vestuário e acessórios. Há mais de 75 anos, a PUMA impulsiona incansavelmente o esporte e a cultura, criando produtos com velocidade para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA está empenhada em redefinir o esporte e a autoexpressão, capacitando atletas e consumidores a terem o melhor desempenho possível, mantendo-se fiéis a quem são. A PUMA continua expandindo os limites do desempenho e estilo esportivo, com foco em inovação, autenticidade e alegria. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como o futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e automobilismo. A empresa colabora com designers e marcas renomados para trazer influências esportivasàcultura de rua eàmoda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas globalmente e tem sua sede em Herzogenaurach, na Alemanha.

