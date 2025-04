Pafil Empreendimentos se destaca entre as 50 maiores construtoras do Brasil

A Pafil Empreendimentos alcançou a 34ª posição no Ranking INTEC 2025, consolidando-se, mais uma vez, entre as maiores construtoras do país em metragem construída. Com 465.720 metros quadrados em construção em 2024, a empresa celebra um marco significativo, evidenciando sua presença no mercado e o volume expressivo de obras realizadas.

Este reconhecimento é um reflexo do crescimento contínuo e da expansão da Pafil, que tem se destacado em regiões estratégicas, como o interior de São Paulo e Minas Gerais. A empresa também foi convidada para liderar a construção do Amazon Parques & Resorts, em Santa Catarina, o primeiro complexo temático sobre a Amazônia do mundo, que será administrado pela rede hoteleira americana Wyndham.

A posição conquistada no ranking representa um resultado alcançado pela equipe da Pafil. Profissionais das áreas de obra e administrativas contribuem para a execução de projetos e planejamento estratégico.

Em comunicado oficial, a Pafil expressou sua gratidão a colaboradores e parceiros: "Estamos orgulhosos de ocupar a 34ª posição no Ranking INTEC 2025. Este reconhecimento vai além de uma classificação: é um tributo ao trabalho e ao empenho de todos que fazem parte da nossa trajetória. Cada obra entregue é a concretização dos sonhos de nossos clientes".

Atualmente, a Pafil mantém 12 canteiros de obra ativos, com 465 mil metros quadrados em construção e 21 mil unidades nos próximos sete anos.

Sobre o INTEC Brasil

O INTEC Brasil ranqueia as maiores construtoras do país com base na metragem construída. A premiação destaca as empresas que mais contribuem para o desenvolvimento do setor, com dados atualizados fornecidos diretamente pelas construtoras parceiras.

Sobre a Pafil Empreendimentos

A Pafil atua em diversos municípios nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. A empresa contribui para a realização do sonho da casa própria e para o bem-estar das comunidades onde está presente.

Website: http://www.pafil.com.br