Uberaba se prepara para receber a maior edição da CIA

Um dos maiores eventos universitários esportivos do Brasil, a Copa Inter Atléticas (CIA), celebra 10 anos em 2025 e terá uma edição especial em Uberaba (MG) durante o feriado de 19 a 22 de junho. Em 2024, o evento reuniu mais de 1.200 jogos em 24 modalidades esportivas, além de competições de e-sports, bateria e cheerleading, segundo dados divulgados pelo portal Folha de Uberaba.

Ricardo Aly, Diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, afirma que a edição deste ano promete ser histórica. “O formato da competição, com quatro divisões e mais de 130 atléticas, reforça a diversidade e o equilíbrio do torneio. Além disso, a programação inclui open bar e mais de 50 atrações. Com essa estrutura, o evento se firma como parte do calendário esportivo universitário em Uberaba, destacando a cidade no cenário nacional”, analisa.

Já para o setor hoteleiro, o profissional prevê uma alta ocupação dos hotéis da cidade e relembra que, historicamente, a competição atrai milhares de universitários de todas as regiões do país e, em uma edição comemorativa, a demanda por hospedagem tende a ser ainda maior. Ele destaca que a escolha do hotel não se baseia apenas no preço, mas também na praticidade do deslocamento entre jogos, festas e passeios.

“Com quatro dias intensos de competições e festas, os participantes buscam acomodações próximas aos locais do evento, fazendo com que os hotéis da cidade operem quase no limite”, acrescenta.

Além da ocupação hoteleira, a CIA mobiliza diversos profissionais envolvidos na estrutura e na produção do evento, como técnicos, staffs, seguranças, fornecedores e artistas. Muitas hospedagens, segundo o especialista, devem fechar pacotes exclusivos para o período, com um serviço adaptado à alta demanda.

“O que dá para perceber é que o setor hoteleiro está ajustando preços e destacando seus diferenciais para atender a esse fluxo intenso de visitantes. Eventos desse porte são uma oportunidade de ouro para os hotéis lotarem seus quartos e, ao mesmo tempo, oferecer uma experiência confortável para quem vem curtir o evento”, explica.

Devido à alta demanda, Ricardo orienta os participantes da CIA a procurarem e reservarem um hotel com antecedência. “Como acontece em eventos desse porte, a procura será bem grande”, alerta.

Impacto em outros setores

Além da hotelaria, o comércio de Uberaba também precisa se preparar para atender ao aumento no número de consumidores. Bares e restaurantes, exemplifica Ricardo, costumam reforçar as equipes e ampliar os estoques para atender ao público jovem que, “entre uma competição e outra, procura opções gastronômicas acessíveis e diferentes”.

Já motoristas de aplicativos, táxis e vans particulares tendem a intensificar suas operações, pois o deslocamento entre arenas esportivas, festas e hospedagens exige um serviço eficiente.

“O impacto financeiro da CIA para Uberaba é muito grande. Em eventos passados, a movimentação econômica ultrapassou a casa dos milhões e, considerando que 2025 marca os dez anos da competição, o retorno financeiro pode ser ainda mais expressivo. Setores como hotelaria, alimentação, transporte e comércio em geral devem registrar um crescimento substancial no faturamento durante os quatro dias de evento”, finaliza.

