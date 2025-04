Mapas de calor previnem acidentes entre veículos e pedestres na logística

Prevenir acidentes é um desafio para operações logísticas com veículos e pedestres no mesmo ambiente, como pátios, armazéns e aeroportos, por exemplo. Para evitar essas ocorrências, algumas empresas têm equipado empilhadeiras e caminhões com sensores de presença que produzem “mapas de calor”, apontando as áreas e situações de maior risco em cada operação.

Os dispositivos, conhecidos como HIT-NOT, emitem campos magnéticos para detectar a presença de pedestres e veículos, emitindo alertas sonoros, visuais e de vibração. Mas, além disso, coletam e analisam dados para identificar áreas críticas dentro da operação.

No Brasil, essa tecnologia está sendo introduzida pela AHM Solution, especialista em gestão de danos na cadeia logística, em parceria com a empresa norte-americana Frederick Mobile Instrumentation.

“Com base nos mapas de calor baseados em dados de movimentação, é possível fazer ajustes no layout e melhorias preventivas nos processos operacionais”, explica Afonso Moreira, CEO da AHM Solution. “Assim, os gestores podem visualizar gargalos e riscos invisíveis a olho nu e tomar decisões estratégicas para minimizar incidentes”, completa.

Outro ponto relevante é a capacidade do sistema diferenciar entre diferentes tipos de equipamentos e atividades, fornecendo uma análise granular sobre o uso do espaço e a movimentação na operação. “É possível rastrear o tempo de permanência de um veículo em determinada área e avaliar padrões que possam indicar riscos estruturais ou operacionais”, acrescenta Aidan Kelly, especialista em gerenciamento de dados da Frederick Mobile Instrumentation.

Métricas de segurança

A coleta e a análise de dados pelo HIT-NOT são feitas por meio de um sistema de nuvem fechado, visando garantir segurança da informação. Os relatórios podem ser personalizados e enviados automaticamente para gestores em frequência semanal, quinzenal ou mensal, permitindo o monitoramento contínuo de métricas de segurança.

Kyle Prince, gerente de marketing da Frederick Mobile Instrumentation, reforça que a solução foi desenvolvida a partir de necessidades reais dos clientes. “Recebemos feedback constante sobre melhorias, como maior durabilidade dos dispositivos e integração com sistemas de gestão. O objetivo é proporcionar uma solução completa para análise e mitigação de riscos”, informa.

Presente em mais de 300 operações nos Estados Unidos e em expansão internacional, o HIT-NOT está sendo aprimorado para atender diferentes necessidades industriais. “Acreditamos que a análise de dados será o principal diferencial para aprimorar a segurança logística em mercados como o Brasil e a América Latina”, afirma Prince.

O HIT-NOT oferece ainda recursos como alertas automatizados para falhas, monitoramento remoto e integração com dispositivos de controle de acesso, garantindo que apenas funcionários autorizados utilizem o sistema. “O objetivo é oferecer mais segurança e eficiência para as operações logísticas”, conclui Afonso Moreira, da AHM Solution.

Vídeo mostrando como funciona o HIT-NOT: https://l1nq.com/HIT-NOT

