Mulheres impulsionam a importância do seguro de vida

O papel da mulher na sociedade moderna tem se expandido significativamente, impactando diretamente a dinâmica familiar e, consequentemente, a necessidade de um planejamento financeiro mais abrangente. Segundo pesquisa divulgada pela Serasa, 93% participam ativamente das finanças da família. Com esse número crescente de mulheres atuando como principais provedoras ou contribuindo substancialmente para a renda familiar, a importância da proteção financeira a longo prazo, especialmente por meio de seguros de vida, ganha destaque.

Tradicionalmente associado à figura masculina, o seguro de vida agora se torna também uma ferramenta para as mulheres que buscam garantir a segurança e o bem-estar de seus familiares em caso de imprevistos. Diante de desafios como doenças graves, invalidez ou falecimento, o seguro de vida oferece um suporte financeiro para manter a estabilidade do lar e assegurar a continuidade dos projetos de vida.

“A participação ativa da mulher no mercado de trabalho e sua crescente responsabilidade financeira dentro da família tornam o seguro de vida uma necessidade premente”, afirma Hélio Loreno, CEO da masterClassic Seguros. “É fundamental que as mulheres compreendam o poder dessa ferramenta e a utilizem para proteger seus entes queridos e garantir um futuro mais seguro para todos”.

“O mercado de seguros oferece diversas opções de coberturas e valores, permitindo que cada mulher encontre um plano adequado às suas necessidades e possibilidades. Desde seguros com coberturas básicas até planos mais completos, com benefícios adicionais como assistência funeral e cobertura para doenças graves, o seguro de vida se adapta a diferentes perfis e orçamentos”, explica Hélio.

“A conscientização sobre a importância do seguro de vida para a proteção financeira familiar é um passo crucial para garantir um futuro mais tranquilo e seguro para todos. As mulheres, cada vez mais protagonistas na gestão do orçamento doméstico, têm um papel fundamental nessa mudança de mentalidade, impulsionando a busca por soluções que garantam a segurança e o bem-estar de seus entes queridos”, conclui.

Website: https://masterclassic.com.br/