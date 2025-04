Startups estão mudando o conceito de produtividade no trabalho

Startups brasileiras estão liderando a transformação do mundo corporativo, impulsionadas pela adoção de Inteligência Artificial (IA). Segundo o estudo Founders Overview 2024, realizado pela ACE Ventures com o Sebrae, 78% delas já utilizam tecnologias baseadas em algoritmos e informações para automatizar processos e fornecer insights. Entre as 900 organizações pesquisadas, 65% relataram aumento no crescimento e na eficiência operacional graças ao uso de IA. As principais aplicações incluem análise de informações (27,4%), automação de processos (24,8%), otimização de marketing (18,5%) e personalização da experiência do usuário (16,4%). Os números refletem como a tecnologia vem moldando não apenas os modelos de negócios, mas também o conceito de produtividade no trabalho, trazendo flexibilidade, inovação e resultados mensuráveis.

"Embora as startups liderem a transformação digital e cultural no ambiente corporativo, a transição para modelos flexíveis e baseados em tecnologia enfrenta desafios como segurança de dados, engajamento de equipes virtuais e manutenção da produtividade. Também exige atenção aos impactos psicológicos da modalidade remota e das jornadas flexíveis, que demandam disciplina e ambiente estruturado. Companhias que equilibrarem inovação tecnológica com cuidado genuíno com os colaboradores estarão mais preparadas para prosperar no competitivo mercado", explica Ana Debiazi, CEO da Leonora Ventures.

As startups estão na vanguarda da implementação de modelos de contratação flexíveis e digitais. O modelo remoto, plataformas de colaboração on-line e equipes distribuídas são parte do cotidiano dessas empresas. Com isso, há maior autonomia e melhora do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, tornando-se modelo eficiente para companhias tradicionais, que têm adotado, voluntária ou involuntariamente, a modalidade de gestão.

"Uma jornada flexível não apenas aumenta a satisfação dos funcionários, mas também melhora a performance das organizações. Com a automação de tarefas repetitivas, os profissionais podem dedicar mais tempo a atividades criativas e estratégicas, o que redefine as prioridades empresariais", pondera Debiazi.

A introdução da IA não apenas otimiza processos como amplia a demanda por competências como ciência de dados, desenvolvimento de software e gestão de machine learning, além de habilidades como criatividade, pensamento crítico e capacidade analítica. Com a gestão baseada em dados e o uso de ferramentas de IA para prever tendências e adaptar estratégias, as companhias precisam investir na formação e retenção de talentos, a fim de garantir crescimento tanto organizacional quanto profissional.

"As startups estão reescrevendo as regras do trabalho ao combinar tecnologia e flexibilidade para transformar a produtividade. A adoção da IA, aliada a modelos inovadores de gestão e colaboração, mostra que é possível alcançar eficiência sem sacrificar o bem-estar dos trabalhadores. No entanto, esse novo paradigma exige adaptação contínua, tanto das empresas quanto dos profissionais. Quem estiver preparado para abraçar a mudança e investir em inovação terá mais chances de prosperar em um cenário marcado por transformação constante", completa a executiva.

