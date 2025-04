Performa Energy é selecionada em programa do Web Summit Rio

A Performa Energy, operadora de energia com foco no pequeno empreendedor, foi selecionada para o programa de startups ALPHA do Web Summit Rio 2025. O evento, que acontece de 27 a 30 de abril, no Rio de Janeiro, é conhecido como um dos maiores encontros globais de tecnologia.

Durante o evento, a Performa Energy vai apresentar o Plug (by PerformaLog), sua solução tecnológica que conecta pequenos varejistas a usinas solares e permite aos donos dessas usinas realizar a gestão eficiente de sua produção. A presença no Web Summit é uma oportunidade estratégica para demonstrar essa tecnologia a investidores, executivos e representantes da imprensa.

Pedro Melo, CEO da Performa Energy, destaca: “A participação no Web Summit Rio 2025 é uma oportunidade de apresentarmos nossa solução para gestão de usinas solares e conexão com o pequeno empreendedor. Estamos entusiasmados para mostrar o que temos desenvolvido e abrir novas frentes de parceria”.

Sobre a Performa Energy



A empresa atua especialmente em cidades do interior, onde busca impulsionar o acesso à energia solar para o pequeno varejo em todo o país. Um de seus principais cases é o projeto piloto desenvolvido em parceria com a EDP Brasil, no litoral de São Paulo.

Website: http://www.performaenergy.com.br