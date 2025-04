No Brasil, 58,62% já percebem o uso de IA no marketing

Uma nova pesquisa da SimBis, consultoria e agência especializada em Growth Marketing e Prospecção as a Service, mostra que 58,62% das pessoas já conseguem perceber o uso de inteligência artificial (IA) em suas interações com marcas, além de outros pontos relevantes, como desconfiança no uso de dados e necessidade de humanização. O estudo contou com a participação de 495 consumidores brasileiros de todas as regiões e foi realizado em fevereiro de 2025.

A constatação aponta para um amadurecimento do mercado em relação à tecnologia e destaca a crescente influência da IA no comportamento de consumo e nas estratégias de marketing digital no Brasil. No entanto, a pesquisa também aponta para a necessidade de as marcas equilibrarem a inovação com a confiança, a transparência e a humanização das interações.

Por que o Brasil está entre os países que mais usam IA no mundo?



Os resultados da pesquisa da SimBis ecoam as conclusões de um estudo global do Google e da Ipsos, que apontou o Brasil como um dos países com maior adoção de IA generativa (54% dos brasileiros relataram uso, contra 48% da média global). Esse cenário demonstra o potencial da IA para transformar a experiência de consumo e impulsionar o crescimento do e-commerce no país.

Segundo C. Diego Magalhães, Head de Growth Marketing na SimBis, "o Brasil está cada vez mais aberto à IA, mas a pesquisa revela que a confiança é fundamental. As marcas que souberem equilibrar a inovação com a transparência, a segurança dos dados e a humanização das interações terão um diferencial competitivo no mercado".

Abaixo é possível ver o que a pesquisa da SimBis revela sobre o que os consumidores on-line pensam — e sentem — sobre a IA



Percebem a IA nas interações com marcas (58,62%);



Já compraram algo por recomendação de IA (47,79%);



Têm desconfiança sobre o uso de seus dados (24,11%);



Pedem mais humanização no atendimento (26,27%);



Preferem começar com um chatbot, mas com a opção de falar com uma pessoa (41,08%);



Gostam quando a IA melhoram sua experiência de compra (39,49%).



Como as marcas podem usar IA sem perder a confiança dos clientes?



Para o Head de Growth Marketing da SimBis, algumas ações podem ser realizadas pelas equipes de marketing para maximizar os pontos positivos e reduzir os incômodos nas interações com IA:

Transparência e privacidade: ser transparente sobre como a IA está sendo usada e garantir a privacidade dos dados dos consumidores, fazendo uso de ferramentas que garantam essa segurança;



Humanização das interações: investir em interações mais humanas, permitindo a transição para atendimento humano quando necessário;



Personalização ética: utilizar a IA para oferecer recomendações personalizadas e relevantes, mas sempre com o consentimento e controle dos consumidores;



Comunicação clara: deixar claro para os consumidores como a IA está sendo utilizada em suas interações com a marca.



Segundo C. Diego Magalhães, enquanto algumas empresas ainda discutem o uso de IA, outras já estão explorando seus benefícios. O futuro do marketing, segundo ele, pode ser marcado pela personalização, sendo fundamental que as marcas utilizem os dados dos consumidores com responsabilidade e transparência, oferecendo experiências relevantes e consentidas.

Sobre a SimBis



A SimBis é uma agência de Growth Marketing e Prospecção as a Service focada em resultados a partir de uma cultura orientada a dados. A SimBis integra Marketing e Vendas, com metodologia baseada em Growth Hacking e automação de marketing.

Website: http://simbis.com.br