Amortecedores danificados prejudicam a estabilidade do veículo

Os amortecedores, um dos principais componentes do sistema de suspensão, responsáveis por controlar os movimentos da mola e manter o pneu em contato com a via, estão diretamente ligados à dirigibilidade e, portanto, também com a segurança dos ocupantes do veículo. São responsáveis por absorver os movimentos e manter os pneus em contato com solo em todos os momentos. Também evitam inclinação excessiva e suavizam os impactos recebidos pelo conjunto suspensão, tornando a condução mais confortável e segura em todas as situações.

“Vazamento de óleo, balanço excessivo ao passar por desníveis ou arrancadas, perda de estabilidade em curvas e aumento da distância de frenagem podem indicar problemas nos amortecedores ou em outros componentes da suspensão”, explica Leandro Leite, coordenador de Assistência Técnica e Garantia da Nakata.



Ele ressalta a importância de levar o veículo a um especialista para a verificação de todo o sistema de suspensão, já que seus componentes atuam em conjunto. Além dos amortecedores, itens como buchas, molas, pivôs, batentes, bandejas e coxins também requerem atenção e avaliação periódica.

Cuidados na hora da manutenção



O coordenador alerta também para alguns cuidados no momento da reparação. “Não se deve usar alicate para travar a haste durante a instalação sob risco de ocorrer vazamentos, pois ranhuras ou marcas podem danificar o retentor, originando, assim, o vazamento do fluido”.

Segundo Leite, o reparador deve fazer o serviço sempre com ferramentas adequadas para não danificar a peça, o que resultaria na perda de garantia.