Terapia celular para estenose uretral masculina: aplicação clínica BEES-HAUS no Hospital Edogawa, no Japão, relata o Dr. Akio Horiguchi no IMORU.

A estenose uretral, que afeta homens de todas as idades, com incidência crescente após os 55 anos, é um problema recorrente, apesar das diversas opções de tratamento. Por meio do transplante de células autólogas de tecido bucal desenvolvidas em laboratório (BEES-HAUS), o Dr. Akio Horiguchi realizou com sucesso o primeiro transplante clínico no Hospital Edogawa, no Japão, de acordo com a lei da medicina regenerativa japonesa, e apresentou no International Meeting Of Reconstructive Urology (IMORU), realizado em Hamburgo, na Alemanha. A segurança e a eficácia clínica, relatadas anteriormente pelo Dr. Suryaprakash da Índia, incentivaram esta proeza de transferência de tecnologia, liderada pela GN Corporation.

In 2008, GN Corp initiated research with NCRM, Chennai, Tamil Nadu, India on restoring corneal blindness using buccal tissue epithelial cells. An out of the box idea of Dr. Suryaprakash, Urologist from Hyderabad, India in 2012 to apply buccal (oral) mucosal cells to repair stricture-inflicted male urethra, led to a clinical study, which he presented in NCRM NICHE 2017 in Tokyo, kickstarting a collaboration with Dr. Akio Horiguchi, National Defence Medical College, Japan, as they met in EAU in 2018 (Top right picture). Upon confirming successful cell engraftment in urethral stricture pre-clinical models taking help from the Dept. of Medical Engineering of NDMC between 2018~2023, (Bottom, right picture), now in 2025, clinical application has been initiated in Edogawa Hospital, Tokyo. Main picture: BEES-HAUS team after the first clinical transplant in Edogawa Hospital, Tokyo; Dr.Horiguchi (Centre) with Dr.Shojiro Katoh (President, Edogawa Hospital) standing left to him.

O lúmen da uretra é um tecido delicado e, quando danificado, a inflamação e a fibrose podem levaràestenose. Apesar de as causas idiopáticas serem a maioria, a radioterapia para câncer de próstata, traumas e infecções são consideradas outras causas. Nos estágios iniciais, é realizada dilatação endoscópica ou uretrotomia, mas a recidiva da doença é bastante frequente, o que resulta em dificuldade para urinar, disfunção sexual e infertilidade. Intervenções repetidas tornam o segmento doente mais longo e, em determinado momento, é necessária uma uretroplastia de tecido bucal, onde um grande volume de tecido da boca é coletado e utilizado como enxerto, o que pode causar morbidade oral. No procedimento BEES-HAUS, células de um pequeno tecido bucal, cultivadas em laboratório, são transplantadas para cobrir e substituir o epitélio uretral danificado, comprovado clínica e cientificamente, curando a uretra e prevenindo a recorrência. A tecnologia BEES-HAUS utiliza uma combinação híbrida de células semelhantes a fibroblastos cultivadas em 2D que secretam IGF-1, produzindo um efeito de cura parácrina, e células cultivadas em polímero de gelificação termorreversível em 3D que enxertam e restauram a integridade epitelial, sendo considerada a primeira façanha desse tipo na medicina regenerativa. A terapia BEES-HAUS também pode ser indicada nos primeiros estágios da doença, após validações, opinou o Dr. Horiguchi.

A equipe indo-japonesa padronizou o procedimento de engenharia de tecidos, o enxerto de células na superfície epitelial, o transporte de tecido bucal do hospital para o laboratório e a coleta de células para o hospital por meio de um coquetel de transporte de células e tecidos de nanopolímero, tornando o processo altamente eficiente, de ponta a ponta.

De acordo com a pesquisa interdisciplinar realizada pela GN Corporation desde 2008 com o NCRM, Chennai, Tamilnadu, Índia, após ter produzido uma solução clínica e uma transferência de tecnologia bem-sucedida para o Hospital Edogawa, Japão, a GN Corporation assinou um memorando de entendimento com a Soulsynergy, Ilhas Maurício. Esta parceria tem como objetivo propagar terapias baseadas em células para estenose uretral, regeneração da córnea e AIET para o câncer, tornando as Ilhas Maurício um centro de tecnologia de saúde e turismo médico para os países do continente africano e do Oceano Índico.

