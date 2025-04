Monster Hunter Wilds da Capcom ultrapassa a marca de 10 milhões de unidades vendidas!

A Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) anunciou hoje que as vendas mundiais de Monster Hunter Wilds, lançado em 28 de fevereiro de 2025, ultrapassaram 10 milhões de unidades.

Monster Hunter Wilds é o mais recente lançamento da série Monster Hunter e se passa em um mundo que muda dinamicamente e que, em um momento, é uma região selvagem severa, repleta de matilhas de monstros atacantes, e no momento seguinte se transforma em um ambiente natural rico e repleto de vida. O título apresenta representações visuais grandiosas e belas, possibilitadas pelo RE ENGINE, o mecanismo de desenvolvimento de jogos de propriedade da Capcom, e crossplay, permitindo que os jogadores aproveitem o jogo juntos, independentemente de sua plataforma de jogo.

O título oferece um ambiente onde um público mais amplo de jogadores pode aproveitar o jogo juntos, com a introdução de crossplay, uma novidade para a série, e um lançamento simultâneo no sistema PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC. Além disso, a introdução da nova mecânica Modo de Foco e a implementação de movimentos contínuos entre assentamentos e ecossistemas proporcionaram uma experiência de jogo ainda mais imersiva. A fusão de numerosos novos elementos com o apelo de Monster Hunter gerou grande entusiasmo, levando a um recorde de vendas na empresa, com mais de 10 milhões de unidades vendidas no primeiro mês. Adicionalmente, a primeira atualização gratuita de Título está programada para 4 de abril, trazendo um monstro favorito dos fãs, e também o Grand Hub, um novo assentamento no jogo onde os jogadores podem se reunir e se comunicar. Para o futuro, a Capcom planeja continuar lançando atualizações que encantarão os jogadores, como a segunda Atualização de Título, que está programada para o lançamento no verão.

A Capcom continua firmemente comprometida em satisfazer as expectativas de todos os usuários, aproveitando seus recursos de desenvolvimento de jogos líderes do setor para criar experiências de jogo altamente divertidas.

Sobre a série Monster Hunter:

A série Monster Hunter consiste em jogos de ação de caça que colocam os jogadores contra monstros gigantes em belos ambientes naturais. Começando com o primeiro título em 2004, a série estabeleceu um novo gênero no qual os jogadores cooperam para caçar monstros ferozes com seus amigos, tornando-se um fenômeno global com vendas acumuladas da série superiores a 108 milhões de unidades (em 31 de dezembro de 2024).

SOBRE A CAPCOM

A Capcom é líder mundial em desenvolvimento, edição e distribuição de entretenimento interativo para consoles de jogos, PCs, dispositivos portáteis e sem fio. Fundada em 1983, a empresa criou centenas de jogos, incluindo as franquias inovadoras Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ e Ace Attorney™. A Capcom mantém operações nos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Hong Kong, Taiwan, Singapura e Tóquio, com sede corporativa localizada em Osaka, Japão. Mais informações sobre a Capcom podem ser encontradas em https://www.capcom.co.jp/ir/english/

