Cessna Caravan comemora 40 anos de aventuras como uma das aeronaves mais versáteis do setor

A Textron Aviation anunciou hoje que a empresa está comemorando o 40º aniversário do turboélice utilitário monomotor Cessna Caravan com os clientes ao longo do ano, reconhecendo seu crescimento e popularidade no mundo todo durante as últimas quatro décadas.

Cessna Caravan celebrates 40 years of adventures as one of the most versatile aircraft in the industry (Photo Credit: Textron Aviation).

O Cessna Caravan foi projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT).

“Os clientes continuam escolhendo o Caravan devidoàsua grande versatilidade para suportar uma grande variedade de operações”, disse Lannie O'Bannion, vice-presidente sênior de Vendas e Marketing da Textron Aviation. “A aeronave pode ir a praticamente qualquer lugar – na água, em regiões remotas e em terrenos acidentados sem pistas de pouso. Quer sua missão seja de negócios, humanitária ou uma grande aventura, nossos clientes confiam no Caravan para levá-los ao redor do mundo.”

A plataforma Cessna Caravan, que também inclui o Cessna Grand Caravan EX, conta com mais de 3,1 mil aeronaves entregues e é certificada em 100 países. A aeronave acumulou mais de 25 milhões de horas de voo no mundo inteiro.

A Textron Aviation continua dedicada a melhorar os recursos do Caravan, garantindo que ele continue atendendo às necessidades em constante evolução de pilotos, passageiros e entusiastas da aviação.

Atualmente, a cabine de comando da aeronave apresenta os aviônicos G1000 NXi da Garmin com a mais recente tecnologia e conectividade. Uma cabine de comando mais brilhante e moderna, com novos painéis retroiluminados e outras comodidades, deverá entrar em serviço em 2025.

Concebida como uma aeronave utilitária robusta com baixos custos operacionais, a primeira entrega do Caravan foi realizada em 1985. A aeronave é conhecida por sua capacidade de operar em áreas remotas com mudanças climáticas extremas, terreno montanhoso e locais de pouso difíceis. Atualmente, os Caravans são utilizados por agências governamentais, forças policiais e militares, serviços de ambulância aérea, transportadores de carga, empresas e organizações humanitárias.

Saiba mais sobre o Cessna Caravan em cessna.com/turboprop/caravan.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada do voo. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., tem impulsionado nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e entregar a melhor experiência aeronáutica aos nossos clientes. Com um portfólio que inclui desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até produtos para missões especiais, treinadores militares e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos aeronáuticos mais versátil e completo do mundo e uma equipe que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral no planeta. Clientes em mais de 170 países confiam no nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, além da nossa rede global de atendimento ao cliente, oferecendo voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

About Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que alavanca sua rede global de negócios de aeronaves, defesa, indústria e finanças para oferecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida no mundo todo por suas marcas poderosas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation. Para obter mais informações, visite: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

