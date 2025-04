NTT DATA é selecionada pela UPS para transformação e modernização digital

A NTT DATA, uma empresa líder global em serviços de negócios e tecnologia, e a UPS, a maior empresa de entrega de pacotes do mundo, anunciaram uma colaboração estratégica de 10 anos. Esse acordo de longo prazo ajudará a UPS a continuar a modernizar sua infraestrutura de TI e data centers, fornecendo serviços de IA e nuvem para impulsionar a inovação nos negócios. A NTT DATA também continuará ajudando a apoiar a UPS no mundo acelerado da logística e da entrega.

“Temos a honra de sermos escolhidos pela UPS como parceiro estratégico em sua jornada de transformação,àmedida que eles colocam em prática sua visão do ‘data center do futuro’, implementam a próxima geração de infraestrutura de TI e aceleram o desenvolvimento de produtos digitais”, disse Abhijit Dubey, presidente e CEO da NTT DATA, Inc. “Como o terceiro maior fornecedor de data centers do mundo e o único a oferecer serviços de transformação full-stack, a NTT DATA está em uma posição privilegiada para ajudar a UPS a reduzir custos operacionais e riscos, impulsionar a inovação e o crescimento da receita, além de manter sua liderança no mercado. Essa colaboração é um testemunho do nosso compromisso em ajudar os clientes a acompanhar rapidamente as mudanças do mercado e se preparar para o futuro”.

Ken Finnerty, vice-presidente sênior de Tecnologia da Informação Global da UPS, afirmou: “A NTT DATA trará serviços de data center e infraestrutura de classe mundial para a UPS. Esse acordo permite que as equipes de tecnologia da UPS, dentro de nossas iniciativas ‘Efficiency Reimagined’, concentrem sua experiencia no desenvolvimento de soluções digitais para atender às necessidades da cadeia de suprimentos de nossos clientes”.

Destaques do acordo:

A NTT DATA comprará e operará um dos centros de dados de missão crítica da UPS e permitirá a colocalização de cargas de trabalho de TI no local. Isso inclui o uso da melhor combinação de soluções de nuvem pública e locais para melhorar a eficiência e flexibilidade

A NTT DATA também ajudará a desenvolver novas soluções.

Essas mudanças apoiarão os planos da UPS de realocar economias para projetos inovadores projetados para impulsionar iniciativas de crescimento, incluindo o desenvolvimento de novos serviços digitais voltados para seus clientes.

A NTT DATA oferece serviços verdadeiros de ponta a ponta, integrando perfeitamente serviços de TI, operações de data center e soluções de transformação digital. Do design e construção de data centers de última geração ao gerenciamento e otimização de sistemas de TI, a NTT DATA fornece um conjunto abrangente de serviços que atendem a todas as necessidades tecnológicas. Essa abordagem holística garante que os clientes possam focar na inovação e no crescimento, enquanto a NTT DATA lida com a transformação tecnológica complexa.

Para saber mais sobre os Serviços de Transformação Digital da NTT DATA, visite: https://us.nttdata.com/en/insights/digital-transformation-and-modernization

Sobre a NTT DATA

A NTT DATA é uma empresa global inovadora e confiável de mais de US$ 30 bilhões em serviços de negócios e tecnologia. Atendemos 75% das empresas da Fortune Global 100 e temos o compromisso de ajudar os clientes a inovar, otimizar e transformar para obter sucesso a longo prazo. Como Global Top Employer, temos diversos especialistas em mais de 50 países e um robusto ecossistema de parceiros de empresas estabelecidas e start-ups. Nossos serviços incluem consultoria de negócios e tecnologia, dados e inteligência artificial, soluções do setor, como também o desenvolvimento, a implementação e o gerenciamento de aplicativos, infraestrutura e conectividade. Também somos um dos principais fornecedores de infraestrutura digital e de IA do mundo. A NTT DATA faz parte do Grupo NTT, que investe mais de US$ 3,6 bilhões todos os anos em P&D para ajudar as organizações e a sociedade a avançar com confiança e sustentabilidade para o futuro digital.

