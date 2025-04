LTIMindtree anuncia parceria estratégica com Google Cloud para impulsionar transformação empresarial com IA agêntica

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou hoje a expansão de sua parceria estratégica mundial com o Google Cloud. Como parte desta cooperação, a LTIMindtree irá aproveitar ofertas com tecnologia do Google Cloud usando a IA agêntica para impulsionar o crescimento dos negócios e redefinir o panorama de nuvem para clientes ao redor do mundo. Usando modelos Gemini, junto com outras tecnologias inovadoras do Google Cloud, a LTIMindtree irá desenvolver soluções específicas do setor de modo colaborativo, a fim de impulsionar a ampla adoção da IA generativa.

Através desta cooperação, a LTIMindtree visa formar um corredor ecológico para o desenvolvimento de soluções, com iniciativas de desenvolvimento de mercado, estratégias de entrada no mercado (GTM) e treinamento abrangente para sua força de trabalho. Esta cooperação também irá permitir que a LTIMindtree crie provas de conceitos de ponta e testes piloto adaptados a casos de uso específicos do cliente. Além disto, a aliança irá permitir que a LTIMindtree ofereça soluções líderes de mercado que ajudem as empresas a maximizar a ROI de seus investimentos em nuvem, enquanto moderniza sua infraestrutura e conjunto de dados.

Mediante esta cooperação estratégica, a LTIMindtree irá aproveitar sua profunda experiência de domínio, combinada com as plataformas avançadas de IA do Google Cloud, como a Vertex AI, para criar soluções inovadoras sob medida aos setores de serviços bancários, financeiros e seguros; fabricação; mídia e entretenimento de alta tecnologia, varejo e bens de consumo embalados. Ela irá acelerar a adoção de tecnologias emergentes orientadas por IA e criar propostas de valor exclusivas aos clientes,àmedida que recebem acesso antecipado às novas ofertas. A cooperação também irá levaràrápida implantação de serviços e amplo suporte aos clientes, aumentando sua satisfação geral. Além disto, a LTIMindtree terá acesso a recursos adicionais do Google Cloud para criar novas soluções, o que irá propiciar um tempo mais rápido de colocação no mercado.

Nachiket Deshpande, Presidente de Serviços Globais de IA, Contratos Estratégicos, Parcerias e Diretor em Tempo Integral na LTIMindtree, disse, "Nossa parceria com o Google Cloud define um marco significativo em nossa jornada rumoàinovação e ao crescimento. Ao combinar nossos pontos fortes, estamos preparados para agregar valor incomparável a nossos clientes e impulsionar transformações no ecossistema de nuvem."

"A IA generativa tem o poder de aumentar a eficiência nos negócios e transformar o modo como as organizações operam", disse Kevin Ichhpurani, Presidente da Organização Global de Parceiros no Google Cloud. "Com a experiência da LTIMindtree e a tecnologia líder de IA do Google Cloud, os clientes podem implantar poderosas soluções que resolvam os desafios do setor e melhorem significativamente o desempenho comercial."

A LTIMindtree irá formar uma equipe dedicada de talentosos profissionais com profundo conhecimento em uma ampla gama de tecnologias e serviços do Google Cloud para dar suporte a este esforço de aliança. O objetivo a longo prazo da parceria é garantir a implementação perfeita dos produtos e soluções do Google Cloud aos clientes e ajudá-los a gerar valor e crescimento consistentes a partir disto.

Para mais informações sobre a cooperação da LTIMindtree com o Google Cloud, acesse este link.

Sobre a LTIMindtree:

A LTIMindtree é uma empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite que empresas de todos os setores reinventem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento ao aproveitar tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital para mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz ampla experiência em domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar a diferenciação competitiva, experiências do cliente e resultados comerciais a nível superior em um mundo convergente. Com mais de 86.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 40 países, a LTIMindtree, uma empresa do Larsen & Toubro Group, resolve os desafios de negócios mais complexos e oferece transformação em escala. Para mais informações, acesse www.ltimindtree.com.

