Varejo físico: marketing multicanal impulsiona vendas

A internet trouxe uma nova dimensão para as lojas físicas. Para impulsionar esse tipo de varejo e vender de forma contínua na era da comunicação multiplataforma, empresas necessitam de estratégias que possam posicionar a marca nas diversas mídias existentes.

“Uma empresa deve utilizar vários canais para interagir com os clientes. Sendo assim, o contato entre a marca e o consumidor se torna ágil.”, esclarece Everson Botelho, fundador da Mktdot Digital Studio, empresa que também atende o varejo local em Fazendo Rio Grande, região metropolitana de Curitiba.

Muitos, porém, recorrem apenas às mídias sociais, principalmente por achar que os espaços de rádio e televisão tendem a ser inalcançáveis, seja pelo suposto valor da minutagem publicitária ou pelas próprias produções audiovisuais mais requintadas.

Exibir um produto ou marca apenas na região em que a empresa física está alocada pode ser uma saída. Empresas de marketing têm oferecido soluções acessíveis e eficazes em campanhas de rádio e TV, além do tráfego pago na internet.

“O valor de um anúncio na rádio, por exemplo, é bem mais barato do que na televisão. Se for numa programação local, a tendência é que o preço diminua ainda mais. A própria tevê tem seu preço reduzido, quando a exibição é regional. No caso das rádios, hoje muitas pessoas consomem pelo menos algum tipo de áudio, seja em plataformas de streaming ou na frequência modulada, conhecida como FM”, aponta Xandy Novaski, produtor de rádio, televisão e cinema.

Para Everson Botelho, transformar o marketing de comércio local com foco em performance e crescimento tem sido o novo ponto de virada das agências. Tal resultado atende diversos estabelecimentos com estratégias personalizadas, aumentando vendas, fidelização e ticket médio.

Uma das soluções para impulsionar o comércio regional é o atendimento consultivo, aquele que entende a realidade de cada loja e público, inclusive apresentando diferenciais. Isso promove a construção de ações com foco em conversão, fidelização e aumento do ticket médio de uma empresa. E mais: abre caminhos para mídias que vão além das digitais que tanto se vê na internet. Por meio desse tipo de consultoria, torna-se mais fácil entender o que a empresa e clientes buscam, permitindo inserções em rádio e televisão locais, diminuindo os custos em publicidade e propaganda.

“Se o objetivo é movimentar o caixa do lojista com promoções pontuais, datas sazonais ou campanhas contínuas, democratizar o acesso às mídias e comunicação de performance de forma descomplicada e orientada por dados se torna essencial”, finaliza Everson Botelho.

