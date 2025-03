Samsonite homenageia Pelé em nova coleção de malas e mochila

A nova edição da Samsonite, denominada "Samsonite x Pelé", tem como objetivo celebrar a trajetória do ex-jogador, reconhecido mundialmente tanto nas áreas esportiva, quanto humanitária.

O lançamento da parceria visa capturar a essência que os conecta. A coleção incorpora detalhes característicos que refletem os valores de Pelé, buscando apresentar não apenas as tendências do mercado de bagagem, mas também celebrar sua história no futebol e suas ações sociais.

Ao longo de sua vida, Pelé conquistou três Copas do Mundo com a seleção brasileira e contribuiu para melhorar a vida de milhões de pessoas por meio de suas ações humanitárias. Sempre defendeu a busca por resultados de alto desempenho e pelo constante aperfeiçoamento pessoal, uma perspectiva que teve início na infância e orientou suas ações, moldando sua visão de um futuro mais justo.

Com o compromisso de investir em inovação e performance, a Samsonite lança a coleção "Samsonite x Pelé", apoiada pela campanha com o slogan "Jornada de um Campeão", tradução de "Journey of the Champion". A campanha tem como objetivo destacar os valores que orientaram as trajetórias de ambos.

A coleção Samsonite x Pelé é composta por dois modelos de malas de viagem e uma mochila para notebook de 15,6”. Cada peça inclui elementos de design inspirados na carreira do ex-jogador. As malas apresentam uma placa metálica com o logotipo da colaboração e uma capa com a silhueta da bicicleta de Pelé, que se tornou sua marca registrada. No interior, o forro das malas exibe um padrão que faz referência às três vitórias de Pelé em Copas do Mundo com a seleção brasileira. Todos os itens da coleção possuem detalhes externos em azul celestial.

A coleção Samsonite x Pelé estará disponível no Brasil, no site oficial da marca e nas lojas físicas, a partir de 1º de abril de 2025.

Sobre a Samsonite

Desde a sua fundação em 1910, a Samsonite é uma das principais marcas globais do segmento de malas. Seu portfólio oferece uma extensa gama de produtos que abrangem desde acessórios, linha de negócios até itens casuais e soluções de viagem.

Sobre o Pelé

Pelé é amplamente considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos. Sua habilidade, visão e capacidade de marcar gols levaram o Brasil a três vitórias em Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970) – sendo o único jogador da história a conquistar três títulos de Copa do Mundo. Pelé também é o maior artilheiro de todos os tempos, com 1.263 gols, e foi coroado Jogador do Século pela FIFA em 2000. Devido às suas conquistas no futebol, passou a ser conhecido como "O Rei do Futebol". Após se aposentar dos campos, Pelé usou sua fama para lutar por causas em que acreditava, desde a paz mundial até os direitos internacionais das crianças e a luta contra a pobreza – uma missão que continua com a Fundação Pelé. Por seus esforços humanitários, Pelé foi condecorado cavaleiro pela rainha Elizabeth II em 1997 e recebeu o prêmio "Children in Need" da UNESCO em 2012.

