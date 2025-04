Amazfit anuncia o Bip 6 Smartwatch: o relógio inteligente do dia a dia para cada momento

Amazfit, marca líder mundial de dispositivos portáteis inteligentes com patente da Zepp Health (NYSE: ZEPP), empresa de tecnologia de saúde, anunciou hoje o lançamento do Amazfit Bip 6 Smartwatch. Com uma vibrante tela AMOLED de 1,97", monitoramento avançado de saúde e frequência cardíaca, programas de condicionamento físico com tecnologia de IA, navegação offline e monitoramento abrangente do sono, o Bip 6 foi projetado para dar suporte aos entusiastas do fitness diário em cada estágio de sua jornada de saúde.

Feito para durabilidade diária, o Bip 6 possui uma estrutura de liga de alumínio resistente, resistênciaàágua de 5 ATM e uma impressionante duração de bateria de duas semanas. Ele vem em quatro cores de estilo: preto, carvão, pedra e vermelho - tudo por apenas US$ 79,99.

"Na Amazfit, acreditamos que a tecnologia, sobretudo nos dispositivos portáteis inteligentes, deve melhorar todos os aspectos da vida sem comprometer o estilo, o desempenho ou a acessibilidade", disse Wayne Huang, Fundador e Diretor Executivo da Zepp Health. "O Bip 6 foi meticulosamente projetado para aqueles que precisam de um relógio inteligente que acompanhe seus estilos de vida ativos e tenha um ótima visual. Com rastreamento avançado de condicionamento físico, treinamento inteligente e suporte dedicado para HYROX e capacidade de resistência, o Bip 6 se adapta sem esforço a estilos de vida dinâmicos, enquanto oferece valor excepcional."

Principais características do Amazfit Bip 6 Smartwatch:

Design leve em alumínio com vibrante tela AMOLED

Com 2.000 nits, a tela AMOLED de 1,97" do Bip 6 é brilhante e fácil de ler em todas as condições de iluminação. Dados precisos de frequência cardíaca e sono com tecnologia BioTracker™

Equipado com o melhor sensor de frequência cardíaca biométrico de luz dupla 5PD BioTracker™ 6.0 PPG da Amazfit, o Bip 6 oferece medições precisas de frequência cardíaca, níveis de oxigênio no sangue, monitoramento de estresse, HRV (variabilidade da frequência cardíaca) e muito mais. Mais de 140 modos de treino, incluindo HYROX Race (corrida HYROX), Smart Strength Training (treinamento inteligente com esforço) e Personalized AI Coaching (treinamento personalizado orientado por IA)

O Bip 6 suporta mais de 140 atividades de condicionamento físico e estilo de vida. Seu recurso Smart Strength Training proporciona informações detalhadas, como agrupamento automático de exercícios musculares, enquanto a navegação offline com roteamento de ida e volta é ideal para entusiastas de atividades ao ar livre. Maior duração da bateria

Com uma bateria que dura até duas semanas e resistênciaàágua de 5 ATM, o Bip 6 pode acompanhar até os estilos de vida mais ativos. Recursos inteligentes para conveniência diária

Receba notificações no pulso para chamadas, textos, atualizações de redes sociais, lembretes de calendário e muito mais. Faça e atenda chamadas, responda a mensagens de texto usando voz para texto e teclado de toque, controle a câmera (somente iPhone) e música, sincronize notificações e muito mais - tudo através de uma conexão Bluetooth com um telefone. O Zepp Flow™ oferece controle de voz total do relógio, permitindo que os usuários ajustem as configurações, visualizem pontuações de preparação e muito mais, sem tocar, deslizar ou memorizar palavras-chave. Aplicativo Zepp: monitoramento de saúde e condicionamento físico com registro alimentar por câmera

O aplicativo Zepp atualizado oferece uma plataforma centralizada e intuitiva para monitorar dados de saúde e condicionamento físico, analisar tendências e acessar informações personalizadas, sem assinaturas obrigatórias. Um novo recurso de registro alimentar permite que os usuários fotografem suas refeições diretamente no aplicativo, carregando automaticamente dados nutricionais para rastreamento contínuo das refeições. Este recurso está disponível atualmente nos EUA, Canadá, Alemanha, Espanha, Itália, França, Reino Unido e Japão.

Disponibilidade e preço

O Amazfit Bip 6 Smartwatch está disponível para compra hoje na Amazfit.com e Amazon. Com preço de US$ 79,99 ou € 79,90, o Bip 6 proporciona recursos e desempenho de alto nível a um valor imbatível.

Para mais informações, acesse https://www.amazfit.com/en/ e siga-nos no Facebook, Instagram, X (anteriormente Twitter) e YouTube.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, marca líder mundial de dispositivos inteligentes com foco em saúde e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP ), uma empresa de tecnologia de saúde. Oferecendo uma ampla seleção de smartwatches e pulseiras, o lema da marca Amazfit "Discover Amazing" (Descubra o Incrível) incentiva as pessoas a superar suas barreiras e exceder as expectativas enquanto encontram alegria em cada momento.

A Amazfit funciona com a plataforma de gestão de saúde proprietária da Zepp Health, oferecendo informações e orientações práticas baseadas em nuvem ??24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar os usuários a conquistar suas metas de bem-estar. Com excelente habilidade, os smartwatches da Amazfit ganharam muitos prêmios de design, incluindo o iF Design Award e o Red Dot Design Award.

Lançada em 2015, a Amazfit conta hoje com a aceitação de milhões de usuários. Seus produtos estão disponíveis em mais de 90 países nas regiões das Américas, EMEA e APAC. Para mais informações sobre a Amazfit, acesse www.amazfit.com.

